Pava eléctrica portátil y plegable: dónde se consigue y cuáles son sus ventajas

Ventajas de tener una pava eléctrica plegable

Antes de enumerar las cualidades de un electrodoméstico, conviene compararlo con otro. La pava eléctrica plegable es bastante similar a la pava convencional, pero poseen marcadas diferencias que se adaptan a las necesidades de cada comprador.

Comparada con la tradicional, la pava eléctrica de silicona destaca por su capacidad de plegarse y entrar en bolsos de viaje o carteras.

Se puede llevar a todas partes y te permite, por ejemplo, prepararte un mate en una terminal de viaje, en un camping o en un hotel.

pava plegable Es un aparato muy práctico.

Está fabricada de silicona segura, de grado alimenticio, y tarda unos 5 minutos en hervir completamente el agua. Esto se debe a su potencia de 600 W, menor a la de una pava eléctrica común.

Un detalle que puede ser un pro o un contra dependiendo de dónde se lo mire: este electrodoméstico tiene capacidad de medio litro, bastante menor a una pava eléctrica clásica. Pero te saca de apuros.

¿Dónde se consigue? Una pava eléctrica plegable se puede comprar en tiendas online de electrodomésticos, en tiendas tipo bazar y en tiendas de accesorios para el hogar.

Dependiendo de la tienda, este electrodoméstico pequeño oscila entre los $18.000 y $25.000. Viene de diferentes colores y con su cable incluido.

Cómo limpiar una pava eléctrica y alargar su vida útil

Más allá de su modelo o forma, la pava eléctrica generalmente se enfrenta a un enemigo natural común: el sarro. Al ser un electrodoméstico que está en contacto constante con el agua y que suele estar lleno de agua incluso cuando no la usamos, se llena de estos minerales blancos muy fácilmente.

El sarro en sí no es peligroso, pero tampoco es sano. Los aparatos que se llenan de sedimentos y minerales estancados se pueden dañar progresivamente, se tapan y funcionan mal.

Sarro pava eléctrica Esto se nota mucho en los termotanques y calefones, en los desagües metálicos del baño y en los termos de agua caliente.

Lo mejor es limpiar la pava eléctrica por lo menos cada 15 días para evitar que se llene de sarro. Para este procedimiento solo vas a necesitar agua y vinagre blanco.

Básicamente, hay que colocar dentro de la pava partes iguales de agua y vinagre de vino blanco o manzana y calentar ambos ingredientes hasta que hiervan. Deja que el vinagre y el agua reposen dentro de la pava eléctrica para que el sarro se ablande y vuelve a calentarlos por segunda vez.

Finalmente, hay que desechar el agua y el vinagre del interior de la pava eléctrica y dejarla con la tapa abierta por algunos minutos para que el calor se evapore por completo. Así vas a mantener tu electrodoméstico siempre impecable.