Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia luego de la eliminación ante Unión

Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia

Luego del sorpresivo golpe, Independiente Rivadavia tendrá la semana libre de partidos en el calendario, y la próxima vez que compita será nada menos que por la prestigiosa competencia internacional.

El próximo jueves, 21 de mayo, la Lepra visitará a Deportivo La Guaira de Venezuela, buscando sumar tres nuevos puntos en la Copa Libetadores. El cotejo comenzará a las 19:00.

Una semana más tarde, el miércoles 27 de mayo, el conjunto de Alfredo Berti cerrará la participación en fase de grupos visitando a Bolívar, y de ahí deberá esperar para saber que rival le toca en el mata - mata.

independiente la guaira 8 Independiente Rivadavia visitará Venezuela por Copa Libertadores. Foto: Axel Lloret/UNO

Pero no todo termina ahí para Independiente Rivadavia, ya que el próximo 6 de junio tendrá que seguir defendiendo el título que conquistó por Copa Argentina. Por los 32avos. de final, enfrentará a Tigre, con horario y sede a confirmar.

Finalmente, el regreso a la competencia local sería el próximo 26 de julio, ante Atlético de Tucumán, en condición de visitante.

Alfredo Berti, ilusionado con el futuro de la Lepra

Luego de la derrota ante Unión, y en conferencia de prensa, el entrenador de Independiente Rivadavia se mostró ilusionado con lo que viene por delante.

"El futuro lo imaginamos con los mismos futbolistas, tenemos que afrontar Libertadores, Copa Argentina, la final con Estudiantes, todavía tenemos mucho por delante y es importante que todos los futbolistas continúen", declaró.