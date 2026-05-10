La máxima categoría del motociclismo mundial, el MotoGP vivió una fiesta maravillosa en su quinta fecha, donde el español Jorge Martín pudo ganar en una apasionante carrera con Aprilia. El piloto del equipo Aprilia Racing venía de ganar el sábado la Carrera Sprint y quedó a un punto del liderazgo.
MotoGP: el español Jorge Martín hizo doblete en Le Mans ganando todo en el GP de Francia
Este domingo el piloto español Jorge Martín volvió al triunfo en MotoGP al ganar en Le Mans el GP de Francia con Aprilia, marca que copó el podio
El triunfo en Le Mans no fue nada fácil para Martín, que largó desde la 8° posición y tuvo que batallar con su coequiper Marco Bezzecchi para arrebatarle el triunfo en el final. El ganador registró un tiempo de 41 minutos 18 segundos y 1 milésima (41' 18'' 001/1000). El escolta Bezzecchi quedó a 477 milésimas (+477/1000). Tercero fue el japonés Ai Ogura (Aprilia- Trackhouse MotoGP Team), a +874/1000.
Final apasionante para el GP de rancia en el mítico Le Mans
El GP de Francia comenzó bien para las Aprilia, con Marco Bezzecchi superando en la partida al poleman Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) y dando inicio a una dura batalla por la vanguardia.
Muy pronto se despidió el subcampeón vigente Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), tras una dura caída en una chicana. Su hermano, el campeón Marc Márquez no corrió al sufrir la misma suerte en la víspera, compitiendo en la Carrera Sprint y tuvo que ser operado.
En el tramo final, la emoción se desató con Jorge Martín (Aprilia Racing) y Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) como grandes protagonistas de una remontada que acabó definiendo un desenlace histórico para la marca italiana haciendo 1-2-3 en el podio.
Con este triunfo el piloto español Jorge Martín acortó diferencias con el líder del campeonato, su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi, poniéndole más condimento a la lucha en la apasionante competencia del motociclismo mundial.