MotoGP: Jorge Martín ganó la Carrera Sprint y el campeón Marc Márquez se pegó un tremendo palo en Le Mans

La prueba principal, se correrá este domingo, desde las 9 (hora argentina) sobre 27 vueltas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MotoGP_ESPN/status/2053104155615543468&partner=&hide_thread=false ¡¡PERO QUÉ GOLPAZO SE DIO MARC MÁRQUEZ!!



El 93 se fue al suelo y la Ducati quedó dando vueltas por el asfalto de Le Mans.



Más MotoGP en el Plan Premium de Disney+. #FrenchGP pic.twitter.com/uF9db8StNH — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) May 9, 2026

La dura caída del campeón Marc Márquez

Mientras Martín conseguía abrir una brecha de más de un segundo sobre su perseguidor inmediato, Marc Márquez iba perdiendo posiciones. Tras partir segundo y caer hasta la quinta plaza en la salida, el piloto de Ducati fue superado por Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) y Joan Mir (Honda HRC Castrol) en los tres primeros giros.

A menos de dos giros para el final, y cuando se disponía a superar a Joan Mir, el vigente campeón sufrió una dura caída en la curva 14.