La 5ª fecha de la temporada 2026 del MotoGP tuvo una espectacular actividad este sábado, con la disputa de la carrera Sprint. Esta prueba fue ganada por el español Jorge Martín (Aprilia Racing), que protagonizó una gran faena partiendo desde la octava posición y dominar la carrera de principio a fin para llevarse una contundente victoria.
MotoGP: Jorge Martín ganó la Carrera Sprint y el campeón Marc Márquez se pegó un tremendo palo en Le Mans
El Gran Premio de Francia de MotoGP, en Le Mans tuvo su "carrera corta" este sábado. Allí se impuso el español Martín. Marc Márquez tuvo una espectacular rodada
En la Carrera Corta del GP de Francia, disputada en el circuito de Le Mans, el piloto de Aprilia se impuso a los italianos Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) y Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), que completaron el podio. Otra nota destacada fue la dura caída del campeón vigente Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), en el tramo final de la prueba.
La prueba principal, se correrá este domingo, desde las 9 (hora argentina) sobre 27 vueltas.
La dura caída del campeón Marc Márquez
Mientras Martín conseguía abrir una brecha de más de un segundo sobre su perseguidor inmediato, Marc Márquez iba perdiendo posiciones. Tras partir segundo y caer hasta la quinta plaza en la salida, el piloto de Ducati fue superado por Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) y Joan Mir (Honda HRC Castrol) en los tres primeros giros.
A menos de dos giros para el final, y cuando se disponía a superar a Joan Mir, el vigente campeón sufrió una dura caída en la curva 14.