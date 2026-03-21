Motociclismo: Valentín Perrone tuvo una gran performance en la segunda tanda de prácticas del GP de Brasil

La disputa de la segunda fecha del calendario del Mundial de motociclismo tuvo este sábado en la categoría menor -Moto3- una destacada actuación de los pilotos argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli. En la división estrella, MotoGP, los mejores fueron los italianos Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzecchi.
El Coyote Valentín Perrone y Marco Morelli, ambos con KTM, registraron el tercer y quinto mejor tiempo, detrás del más veloz, el español David Almansa (KTM) en la segunda jornada del GP de Brasil.
Una Práctica Libre 2 a todo ritmo en el GP de Brasil
Almansa cronometro un tiempo de 1 minuto 27 segundos 308 milésimas (1' 27'' 308/1000) en la FP2 en el Circuito Ayrton Senna de Goiás. Lo escoltó el australiano Joel Kelso (Honda) a 057 milésimas. Luego apareció Perrone (+466/1000), 4° fue el español Adrián Fernández (Honda- +611/1000), y 5° Morelli (+632'').
Este sábado se completará la acción de Moto3 con la disputa de las dos tandas de clasificación: Q1 (12.45) y Q2 (13.10), y el domingo se disputa la carrera principal, desde las 12.