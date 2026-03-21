Motociclismo: Valentín Perrone tuvo una gran performance en la segunda tanda de prácticas del GP de Brasil

El Coyote Valentín Perrone y Marco Morelli, ambos con KTM, registraron el tercer y quinto mejor tiempo, detrás del más veloz, el español David Almansa (KTM) en la segunda jornada del GP de Brasil.

motociclismo-gp valencia-qualy-marco morelli Marco Morelli fue 5° en la FR2 realizada en el Circuito Ayrton Senna de Brasil.

Una Práctica Libre 2 a todo ritmo en el GP de Brasil

Almansa cronometro un tiempo de 1 minuto 27 segundos 308 milésimas (1' 27'' 308/1000) en la FP2 en el Circuito Ayrton Senna de Goiás. Lo escoltó el australiano Joel Kelso (Honda) a 057 milésimas. Luego apareció Perrone (+466/1000), 4° fue el español Adrián Fernández (Honda- +611/1000), y 5° Morelli (+632'').