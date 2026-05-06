La voz de los hinchas de Independiente Rivadavia tras las multas masivas y el apoyo brindado por el club

En otra noche de Copa Libertadores fue ineludible para los hinchas el escándalo que se originó la semana pasada con las multas masivas a los hinchas de Independiente Rivadavia y la decisión del club de salir en ayuda de sus socios
La dirigencia de Independiente Rivadavia decidió apoyar a sus socios luego de las multas recibidas en el partido de la semana última por la Copa Libertadores
En otra noche de Copa Libertadores fue ineludible para los hinchas el escándalo que se originó la semana pasada con las multas masivas a los hinchas de Independiente Rivadavia y la decisión del club de salir en ayuda de sus socios
El partido que enfrentó a la Lepra con Deportivo La Guaira por la tercera fecha representó una fiesta incompleta: mientras que la alegría fue plena por la goleada ante el equipo venezolano, la preocupación llegó cuando al salir del Estadio Malvinas Argentinas los hinchas se encontraron con que habían sido multados por la Policía Vial.
La situación fue insólita. Los hinchas de la Lepra estacionaron sus vehículos en zonas "cuidadas" por los conocidos trapitos, quienes llegaron a cobrar hasta 10 mil pesos por su "servicio".
Según denunciaron los simpatizantes del Azul, los lugares elegidos para estacionar contaban con el visto bueno de la Policía Vial, lo que generó enojo y la posterior reacción dirigencial de salir en ayuda de los socios damnificados.
"En un evento deportivo, no hay que mezclar circunstancias delictivas que no van, no sirven. La provincia se tienen que dar cuenta. La actitud del club me parece correcta. Porque el hincha es la institución y son ellos los que deben proteger al simpatizante", expresó José Torres.
"La gente hace mucho sacrificio para poder venir a la cancha y encima te encontrás a la salida con una multa. Entonces creo que el club tomó una buena postura y es para aplaudirlo porque está apoyando a los hinchas. Así como venimos siempre a la cancha, el club nos retribuye con eso", destacó Alejandro Domínguez.
"Me pareció bastante injusto porque no es la primera vez que se desarrolla un evento de este nivel en el estadio del Malvinas Argentinas. Me pareció injusto que se haya sido particularmente con la Lepra ya que todos los demás clubes que también han jugado acá nunca han recibido multas", dijo Genaro Martínez.