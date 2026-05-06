Copa Libertadores: cómo están las posiciones tras las derrotas de Boca y Lanús, y la victoria de Rosario Central

Embed - EL XENEIZE DIO UN PASO EN FALSO ANTE EL ÍDOLO EN GUAYAQUIL | Barcelona SC 1-0 Boca | RESUMEN

Rosario Central sumó pese a que Di María falló un penal

El Canalla se impuso por 1 a 0 ante Libertad de Paraguay en el Gigante de Arrollito con gol de Ignacio Ovando y se acomodó como líder del Grupo H con 10 unidades, a tres de distancia de su perseguidor, Independiente del Valle de Ecuador.

Ángel Di María erró un penal que le cometieron a Alejo Véliz y desaprovechó la oportunidad de poner en ventaja parcial a Rosario Central en el encuentro. Luego apareció Ovando en el segundo tiempo para darle el triunfo al equipo de Jorge Almirón.

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Lanús fue goleado en la altura de La Paz

El Granate sufrió los 4.100 metros sobre el nivel del mar y se fue goleado 4 a 0 por Always Ready en Bolivia. Nahuel Losada atajó un penal en el inicio del encuentro y, pese a que tapó varias pelotas, el arquero de Lanús no pudo contenerlas todas y el equipo de Mauricio Pellegrino sufrió el partido hasta el final.

Con esta derrota, Lanús quedó posicionado en la segunda ubicación del Grupo G con 6 unidades y un partido menos que sus dos rivales en la lucha por la clasificación: Liga de Quito y Mirassol, también ambos con 6 puntos y un partido menos.