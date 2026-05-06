Copa Libertadores: cómo están las posiciones tras las derrotas de Boca y Lanús, y la victoria de Rosario Central

Boca perdió con Barcelona de Ecuador, Lanús fue goleado por Always Ready y Rosario Central se impuso por la mínima ante Libertad de Paraguay en el comienzo de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Boca y Lanús complicaron sus chances de clasificar a la siguiente instancia de la Copa Libertadores mientras que Rosario Central se consolidó como líder de su grupo
Boca perdió con Barcelona de Ecuador, Lanús fue goleado por Always Ready y Rosario Central se impuso por la mínima ante Libertad de Paraguay en el comienzo de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Boca tuvo una noche fatídica en Ecuador y cayó por la mínima ante Barcelona. El encuentro tuvo todos los condimentos para el Xeneize ya que no solo perdió tres puntos clave para la clasificación a octavos sino que también se fue lesionado Leandro Brey y expulsado Santiago Ascacíbar.
Boca, tras la derrota, se ubica segundo del Grupo H con 6 unidades y un partido más que sus inmediatos rivales en la pelea por la clasificación: Universidad Católica y Cruzeiro, ambos también con 6 puntos. El equipo de Claudio Úbeda complicó su panorama y tendrá que cerrar la fase de grupos de la Libertadores con buenas performances en la Bombonera para asegurarse un lugar en la siguiente instancia.
El Canalla se impuso por 1 a 0 ante Libertad de Paraguay en el Gigante de Arrollito con gol de Ignacio Ovando y se acomodó como líder del Grupo H con 10 unidades, a tres de distancia de su perseguidor, Independiente del Valle de Ecuador.
Ángel Di María erró un penal que le cometieron a Alejo Véliz y desaprovechó la oportunidad de poner en ventaja parcial a Rosario Central en el encuentro. Luego apareció Ovando en el segundo tiempo para darle el triunfo al equipo de Jorge Almirón.
El Granate sufrió los 4.100 metros sobre el nivel del mar y se fue goleado 4 a 0 por Always Ready en Bolivia. Nahuel Losada atajó un penal en el inicio del encuentro y, pese a que tapó varias pelotas, el arquero de Lanús no pudo contenerlas todas y el equipo de Mauricio Pellegrino sufrió el partido hasta el final.
Con esta derrota, Lanús quedó posicionado en la segunda ubicación del Grupo G con 6 unidades y un partido menos que sus dos rivales en la lucha por la clasificación: Liga de Quito y Mirassol, también ambos con 6 puntos y un partido menos.