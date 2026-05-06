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Copa Libertadores: cómo están las posiciones tras las derrotas de Boca y Lanús, y la victoria de Rosario Central

Boca y Lanús complicaron sus chances de clasificar a la siguiente instancia de la Copa Libertadores mientras que Rosario Central se consolidó como líder de su grupo

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Lanús fue goleado en Bolivia por Always Ready.

Lanús fue goleado en Bolivia por Always Ready.

Boca perdió con Barcelona de Ecuador, Lanús fue goleado por Always Ready y Rosario Central se impuso por la mínima ante Libertad de Paraguay en el comienzo de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Boca y una noche para el olvido en Ecuador

Boca tuvo una noche fatídica en Ecuador y cayó por la mínima ante Barcelona. El encuentro tuvo todos los condimentos para el Xeneize ya que no solo perdió tres puntos clave para la clasificación a octavos sino que también se fue lesionado Leandro Brey y expulsado Santiago Ascacíbar.

Boca, tras la derrota, se ubica segundo del Grupo H con 6 unidades y un partido más que sus inmediatos rivales en la pelea por la clasificación: Universidad Católica y Cruzeiro, ambos también con 6 puntos. El equipo de Claudio Úbeda complicó su panorama y tendrá que cerrar la fase de grupos de la Libertadores con buenas performances en la Bombonera para asegurarse un lugar en la siguiente instancia.

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Rosario Central sumó pese a que Di María falló un penal

El Canalla se impuso por 1 a 0 ante Libertad de Paraguay en el Gigante de Arrollito con gol de Ignacio Ovando y se acomodó como líder del Grupo H con 10 unidades, a tres de distancia de su perseguidor, Independiente del Valle de Ecuador.

Ángel Di María erró un penal que le cometieron a Alejo Véliz y desaprovechó la oportunidad de poner en ventaja parcial a Rosario Central en el encuentro. Luego apareció Ovando en el segundo tiempo para darle el triunfo al equipo de Jorge Almirón.

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Lanús fue goleado en la altura de La Paz

El Granate sufrió los 4.100 metros sobre el nivel del mar y se fue goleado 4 a 0 por Always Ready en Bolivia. Nahuel Losada atajó un penal en el inicio del encuentro y, pese a que tapó varias pelotas, el arquero de Lanús no pudo contenerlas todas y el equipo de Mauricio Pellegrino sufrió el partido hasta el final.

Con esta derrota, Lanús quedó posicionado en la segunda ubicación del Grupo G con 6 unidades y un partido menos que sus dos rivales en la lucha por la clasificación: Liga de Quito y Mirassol, también ambos con 6 puntos y un partido menos.

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