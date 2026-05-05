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Rosario Central le ganó a Libertad por la Copa Libertadores pese a que Di María falló un penal

Rosario Central venció a Libertad de Paraguay con gol de Ignacio Ovando en el complemento. El Canalla lidera el Grupo H de la Copa Libertadores

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Ignacio Ovando fue el autor del único tanto con que Rosario Central le ganó a Libertad por la Copa Libertadores.

Ignacio Ovando fue el autor del único tanto con que Rosario Central le ganó a Libertad por la Copa Libertadores.

Rosario Central recibió por la 4ª fecha del Grupo H de la Libertadores a Libertad de Paraguay, con el objetivo de asegurarse la clasificación a los octavos de final del torneo de clubes de la Conmebol. El gol de la victoria lo anotó Ignacio Ovando a los 56'.

Con este triunfo el Canalla continúa puntero de la Zona con 10 unidades.

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El encuentro se disputó en el Estadio Gigante de Arroyito, de Rosario, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. A los 41 minutos, Viera quiso trabar al delantero Canalla Alejo Véliz, lo derribó y la falta fue sancionada como penal.

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El encargado de la ejecución fue Ángel Di María, que cruzó un zurdazo débil, al medio, que el arquero de Libertad, Morínigo, tapó y dio rebote, el Fideo volvió a rematar, y el arquero, de rodillas, volvió a salvar su arco, manteniendo el 0 a 0 parcial.

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