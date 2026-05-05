Rosario Central recibió por la 4ª fecha del Grupo H de la Libertadores a Libertad de Paraguay, con el objetivo de asegurarse la clasificación a los octavos de final del torneo de clubes de la Conmebol. El gol de la victoria lo anotó Ignacio Ovando a los 56'.
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Rosario Central le ganó a Libertad por la Copa Libertadores pese a que Di María falló un penal
Rosario Central venció a Libertad de Paraguay con gol de Ignacio Ovando en el complemento. El Canalla lidera el Grupo H de la Copa Libertadores
Con este triunfo el Canalla continúa puntero de la Zona con 10 unidades.
El encuentro se disputó en el Estadio Gigante de Arroyito, de Rosario, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. A los 41 minutos, Viera quiso trabar al delantero Canalla Alejo Véliz, lo derribó y la falta fue sancionada como penal.
El encargado de la ejecución fue Ángel Di María, que cruzó un zurdazo débil, al medio, que el arquero de Libertad, Morínigo, tapó y dio rebote, el Fideo volvió a rematar, y el arquero, de rodillas, volvió a salvar su arco, manteniendo el 0 a 0 parcial.