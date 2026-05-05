Rosario Central le ganó a Libertad por la Copa Libertadores pese a que Di María falló un penal

El encuentro se disputó en el Estadio Gigante de Arroyito, de Rosario, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. A los 41 minutos, Viera quiso trabar al delantero Canalla Alejo Véliz, lo derribó y la falta fue sancionada como penal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lari_riquelme/status/2051798854849175827&partner=&hide_thread=false Impresionante doble atajada de Rodrigo Morínigo a Ángel Di María: Rosario Central y Libertad empatan 0-0. #Libertadores pic.twitter.com/v4sFDblMZg — Larissa Riquelme (@lari_riquelme) May 5, 2026

El encargado de la ejecución fue Ángel Di María, que cruzó un zurdazo débil, al medio, que el arquero de Libertad, Morínigo, tapó y dio rebote, el Fideo volvió a rematar, y el arquero, de rodillas, volvió a salvar su arco, manteniendo el 0 a 0 parcial.