Ángel Di María rompió un récord histórico en la Copa Libertadores

El récord que rompió Ángel Di María en la Copa Libertadores

A los 53 minutos del encuentro Di María se hizo cargo de la ejecución de un penal tras una falta clara en el área venezolana. Con la jerarquía que lo caracteriza, definió con precisión para marcar el segundo gol de la noche.

En ese instante, con 38 años y 73 días, se convirtió en el jugador argentino más veterano en convertir un gol en la Copa Libertadores, superando a José Sand.

El histórico goleador de Lanús había establecido su marca el 29 de noviembre de 2017, cuando le marcó a Gremio con 37 años y 135 días. Di María logró superar ese registro por casi un año de diferencia, demostrando que su decisión de volver a vestir la camiseta de Rosario Central está respaldada por un nivel competitivo de élite.

Ángel Di María El Canalla es líder de la Copa Libertadores con Ángel Di María como estandarte.

El Rosario Central de Ángel Di María en la cima de la Copa Libertadores

Con el triunfo en Venezuela Rosario Central trepó a la cima del Grupo H con siete puntos, fruto de dos partidos ganados y un empate:

Fecha 1 - local vs. Independiente Del Valle (Ecuador): 0 - 0.

Fecha 2 - visitante vs. Libertad (Paraguay): 1 - 0.

Fecha 3 - visitante vs. Universidad Central (Venezuela): 3 - 0.

Así continúa el camino del Canalla en la Copa Libertadores:

Fecha 4 - local vs. Libertad.

Fecha 5 - local vs. Universidad Central.

Fecha 6 - visitante vs. Independiente Del Valle.

En cuanto a la Liga Profesional, Rosario Central se ubica en la cuarta posición de la Zona B con 27 puntos, seis por debajo del líder Independiente Rivadavia. El Canalla ya está clasificado para los octavos de final y, en la última fecha de la fase de grupos, recibirá a Tigre.