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El Canalla está puntero

Ángel Di María rompió un récord histórico en la Copa Libertadores

Rosario Central ganó en Venezuela y Ángel Di María convirtió su primer gol en la Copa Libertadores rompiendo un nuevo récord

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Ángel Di María volvió a hacer historia.

Ángel Di María volvió a hacer historia.

Ángel Di María continúa escribiendo su historia personal llena de hitos: en la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores fue una de las figuras destacadas en el sólido triunfo de Rosario Central por 3 a 0 frente a Universidad Central de Venezuela.

Más allá del resultado positivo para el equipo dirigido por Jorge Almirón, la noticia principal giró en torno al récord que alcanzó el Fideo luego de marcar su primer gol en el certamen más importante del continente.

Ángel Di María
Ángel Di María hizo historia con 38 años.

Ángel Di María hizo historia con 38 años.

El récord que rompió Ángel Di María en la Copa Libertadores

A los 53 minutos del encuentro Di María se hizo cargo de la ejecución de un penal tras una falta clara en el área venezolana. Con la jerarquía que lo caracteriza, definió con precisión para marcar el segundo gol de la noche.

En ese instante, con 38 años y 73 días, se convirtió en el jugador argentino más veterano en convertir un gol en la Copa Libertadores, superando a José Sand.

El histórico goleador de Lanús había establecido su marca el 29 de noviembre de 2017, cuando le marcó a Gremio con 37 años y 135 días. Di María logró superar ese registro por casi un año de diferencia, demostrando que su decisión de volver a vestir la camiseta de Rosario Central está respaldada por un nivel competitivo de élite.

Ángel Di María
El Canalla es líder de la Copa Libertadores con Ángel Di María como estandarte.

El Canalla es líder de la Copa Libertadores con Ángel Di María como estandarte.

El Rosario Central de Ángel Di María en la cima de la Copa Libertadores

Con el triunfo en Venezuela Rosario Central trepó a la cima del Grupo H con siete puntos, fruto de dos partidos ganados y un empate:

  • Fecha 1 - local vs. Independiente Del Valle (Ecuador): 0 - 0.
  • Fecha 2 - visitante vs. Libertad (Paraguay): 1 - 0.
  • Fecha 3 - visitante vs. Universidad Central (Venezuela): 3 - 0.

Así continúa el camino del Canalla en la Copa Libertadores:

  • Fecha 4 - local vs. Libertad.
  • Fecha 5 - local vs. Universidad Central.
  • Fecha 6 - visitante vs. Independiente Del Valle.

En cuanto a la Liga Profesional, Rosario Central se ubica en la cuarta posición de la Zona B con 27 puntos, seis por debajo del líder Independiente Rivadavia. El Canalla ya está clasificado para los octavos de final y, en la última fecha de la fase de grupos, recibirá a Tigre.

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