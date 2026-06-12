Sebastián Villa fue papá y celebró la llegada de Milagros en las redes

El futbolista compartió el tierno momento en las redes sociales. Pasadas las 17 de este viernes 12 de junio, el jugador y la odontóloga vivieron el día que tanto estaban esperando: el de la llegada de Milagros.

De esta manera no solamente se agrandó la familia Villa-Ospina, sino que la pequeña se transformó en una nueva mendocina. Caso similar al de Alex Arce (goleador de la Lepra), quien tuvo a su hijo Alessandro en la provincia.

Cinta capitán Villa Sebastián Villa lleva el nombre de su hija Milagros en su cinta de capitán.

El futuro profesional de Sebastián Villa

Tras muchos rumores, los cuales sacudieron al fútbol argentino en la previa del Mundial 2026, Daniel Vila recibió el llamado del propio Juan Román Riquelme, presidente de Boca, para negociar por Sebastián Villa, actual capitán, figura y máximo referente de Independiente Rivadavia.

Este primer contacto formal llegó tras las versiones sobre el interés del conjunto xeneize por el delantero colombiano, que logró reinsertarse en el fútbol argentino, y continental, tras la fuerte apuesta que se hizo por él.

El mandamás del elenco de La Ribera expresó su deseo de poder repatriar a Villa y, como consecuencia, los máximos directivos de las instituciones quedaron en mantener el diálogo.