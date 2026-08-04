La tremenda cifra por la que Cuti Romero se marchará del Tottenham

La tremenda cifra que pagará Inter de Italia por el pase del Cuti Romero

El equipo de Milán le pagará 40 millones de euros al conjunto londinense para quedarse con el pase del argentino.

El jugador pretende ganar un salario neto anual de 6 millones de euros, una exigencia que igue siendo demasiado alta para la directiva del Inter, que trabajará para rebajar esas pretensiones, según dijo el sitio italiano.

Además el Atlético de Madrid quiere realizar una posible oferta. Sin embargo, ya existe un acuerdo entre el Inter y los Spurs por Romero.

El Cuti Romero es una de las figuras del Tottenham.

El ex jugador de Belgrano de Córdoba lleva cinco años en el Tottenham. En Italia pasó por el Genoa y luego jugó en el Atalanta, donde se consolidó como uno de los mejores centrales de la liga. Dejó el club de Bérgamo en 2022 tras una temporada con 31 partidos y dos goles.

El Cuti Romero en las últimas cinco temporadas disputó 156 partidos, hizo13 goles y obtuvo la Europa League de 2025 con el equipo londinense. Con la Selección argentina, ganó dos Copas América, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima contra Italia.