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Copa del Mundo 2026

Lo que no se vio: Cuti Romero le negó el saludo a Trump en la entrega de medallas

Cuti Romero no quiso estrecharle la mano a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la entrega de medallas por el segundo lugar del Mundial 2026

Por UNO
Cuti Romero le negó el saludo a Donald Trump.

Cuti Romero le negó el saludo a Donald Trump.

A la Selección argentina le tocó subirse al escenario en la final del Mundial 2026 pero lamentablemente para recibir la medalla de sucampeón. Tras caer ante España, los jugadores de la Albiceleste recibieron la insignia de segundo mejor equipo del certamen y un hecho no pasó desapercibido en ceremonia.

La situación particular que se dio en la entrega de premios es que el Cuti Romero le negó el saludo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al momento en que éste quiso estrecharle la mano luego de que el defensor recibiera la medalla.

Cuti Romero le neg&oacute; el saludo a Donald Trump en la entrega de medallas.

Cuti Romero le negó el saludo a Donald Trump en la entrega de medallas.

Cuti Romero le negó el saludo a Donald Trump

El gesto del Cuti Romero en la recepción de medallas no pasó desapercibido ya que fue el único futbolista que no quiso darle la mano a Donald Trump en el escenario en el que se condecoró a la segunda mejor Selección del Mundial 2026.

Se creía que Lisandro Martínez había seguido los pasos del Cuti pero finalmente se desmintió esa versión a través de las imágenes. En el caso del central del Tottenham, su accionar fue tomado claramente por las cámaras de la televisión estadounidense por lo que la imagen se viralizó luego en redes sociales.

Trump, junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino, tuvieron a su cargo la entrega de medallas a los dos planteles finalistas, una ceremonia que se inició como es habitual con el segundo puesto donde los integrantes de la Selección argentina fueron recibiendo uno a uno la correspondiente medalla plateada.

Al momento de subir a la pasarela de entrega de las preseas, Romero recibió la suya de parte de Infantino, mientras quien lo precedía, Julián Álvarez, la recibía de parte de Donald Trump.

Una vez que el nueve del Atlético de Madrid comenzó a avanzar, Cuti Romero lo siguió y salteó el saludo a Trump, aunque sí estrechó la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien estaba al lado del presidente estadounidense.

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