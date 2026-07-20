Lo que no se vio: Cuti Romero le negó el saludo a Trump en la entrega de medallas

Se creía que Lisandro Martínez había seguido los pasos del Cuti pero finalmente se desmintió esa versión a través de las imágenes. En el caso del central del Tottenham, su accionar fue tomado claramente por las cámaras de la televisión estadounidense por lo que la imagen se viralizó luego en redes sociales.

Trump, junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino, tuvieron a su cargo la entrega de medallas a los dos planteles finalistas, una ceremonia que se inició como es habitual con el segundo puesto donde los integrantes de la Selección argentina fueron recibiendo uno a uno la correspondiente medalla plateada.

Al momento de subir a la pasarela de entrega de las preseas, Romero recibió la suya de parte de Infantino, mientras quien lo precedía, Julián Álvarez, la recibía de parte de Donald Trump.

Una vez que el nueve del Atlético de Madrid comenzó a avanzar, Cuti Romero lo siguió y salteó el saludo a Trump, aunque sí estrechó la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien estaba al lado del presidente estadounidense.