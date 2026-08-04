El destino europeo de Franco Mastantuono al que llegará cedido por el Real Madrid

La intención del Real Madrid es concretar una cesión por una temporada, sin opción de compra, para conservar la totalidad de los derechos del jugador y seguir de cerca su evolución.
El club español, incluso, podría colaborar con una parte de su salario para facilitar la salida y este martes el mediocampista se entrenó aparte del resto del plantel y se retiró más temprano.
Los argentinos de la Fiorentina en la última década
- Nicolás Valentini 2025
- Matías Moreno 2024-2026
- Lucas Beltrán 2023-2026
- Gino Infantino 2023-2026
- Nico González 2021-2024
- Lucas Martínez Quarta 2020-2025
- Julián Illanes 2019-2020
- Giovanni Simeone 2017-.2019
- Germán Pezzella 2017-2018
- Hernán Toledo 2016-2017
- Tino Costa 2016
Franco Mastantuono descartó volver a River
Mastantuono aceptó la decisión de buscar continuidad fuera de Madrid y priorizará permanecer en Europa, por lo que quedó descartada la posibilidad de un regreso inmediato a River.
El futbolista no formó parte de la convocatoria para el último amistoso del equipo español, justamente ante la Fiorentina, mientras las dirigencias avanzaban en las conversaciones por su futuro.
El joven de solo 19 años disputó 35 encuentros durante su primera temporada en Real Madrid, convirtió 3 goles y no logró consolidarse como titular.