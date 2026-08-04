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El destino europeo de Franco Mastantuono al que llegará cedido por el Real Madrid

Franco Mastantuono está cerca de continuar su carrera en otro equipo europeo luego de un avance en las conversaciones con el Real Madrid

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Mastantuono dejará España.

Mastantuono dejará España.

Franco Mastantuono estaría cerca de continuar su carrera en la Fiorentina de Italia luego que el club avanzó en las conversaciones con Real Madrid para incorporarlo a préstamo durante la temporada 2026/27, ya que la entidad española decidió cederlo a otro equipo europeo para que tenga mayor continuidad.

La información fue confirmada por el periodista italiano Fabrizio Romano, quien señaló que la Fiorentina lidera actualmente la carrera para quedarse con el mediocampista, aunque la transferencia todavía no estaría cerrada oficialmente.

Franco Mastantuono está cerca de ser cedido a la Fiorentina.

Franco Mastantuono está cerca de ser cedido a la Fiorentina.

En tanto, Roma (Italia), Valencia (España) y otros clubes europeos también consultaron por el ex futbolista de River, pero el conjunto de Florencia tomó ventaja durante las últimas horas y trabaja para resolver los detalles restantes de la operación.

La intención del Real Madrid es concretar una cesión por una temporada, sin opción de compra, para conservar la totalidad de los derechos del jugador y seguir de cerca su evolución.

El club español, incluso, podría colaborar con una parte de su salario para facilitar la salida y este martes el mediocampista se entrenó aparte del resto del plantel y se retiró más temprano.

Los argentinos de la Fiorentina en la última década

  • Nicolás Valentini 2025
  • Matías Moreno 2024-2026
  • Lucas Beltrán 2023-2026
  • Gino Infantino 2023-2026
  • Nico González 2021-2024
  • Lucas Martínez Quarta 2020-2025
  • Julián Illanes 2019-2020
  • Giovanni Simeone 2017-.2019
  • Germán Pezzella 2017-2018
  • Hernán Toledo 2016-2017
  • Tino Costa 2016

Franco Mastantuono descartó volver a River

Mastantuono aceptó la decisión de buscar continuidad fuera de Madrid y priorizará permanecer en Europa, por lo que quedó descartada la posibilidad de un regreso inmediato a River.

El futbolista no formó parte de la convocatoria para el último amistoso del equipo español, justamente ante la Fiorentina, mientras las dirigencias avanzaban en las conversaciones por su futuro.

El joven de solo 19 años disputó 35 encuentros durante su primera temporada en Real Madrid, convirtió 3 goles y no logró consolidarse como titular.

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