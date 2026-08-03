Vélez le ganó al Rojo y Talleres goleó a Platense: todos los goles

La oportunidad más clara para el Fortín en esa etapa nació en un desborde de Elías Gómez finalizado por Diego Valdés, cuya definición se desvió en Kevin Lomónaco.

En la respuesta de Avellaneda, Tomás Marchiori le ahogó el grito a Montiel, y más tarde Emiliano Rey interrumpió una contra desaprovechada por Valdés, enviando el partido al descanso tras un primer tiempo repleto de imprecisiones y roces.

Durante la parte final, el elenco de Guillermo Barros Schelotto mostró mayor decisión para inclinar la balanza a su favor. La insistencia tuvo su premio a los 71 minutos de juego, momento en el que Joaquín García ejecutó un certero centro al área que Thiago Aguirre conectó de cabeza para romper el cero y marcar el único tanto de la jornada en la cancha de Vélez.

Con este resultado favorable, la escuadra de Liniers trepó a la cima en soledad de la Zona A tras cosechar 9 unidades; de cara a la siguiente fecha, ambos planteles verán acción este sábado: el puntero visitará a Boca Juniors a partir de las 19.15, mientras que el Rojo buscará recuperarse en su cancha frente a Platense desde las 21.30.

Talleres aplastó a Platense y cosechó su primer triunfo en el Torneo Clausura

El trámite del encuentro permaneció parejo durante casi toda la etapa inicial hasta que la paridad se quebró a los 43 minutos. En esa acción, el atacante brasileño Rick sacó provecho de una floja respuesta del guardameta Juan Pablo Cozzani en la puerta del área chica para capturar el balón sin marca y establecer la primera diferencia en favor de la visita antes del descanso.

Durante la parte complementaria, el trámite continuaba equilibrado en el juego, pero la visita desplegó una letal seguidilla de contraataques que terminó por liquidar el pleito.

Jorge Sampaoli logró su primer triunfo en Talleres.

A los 22 minutos, Valentín Depietri amplió la ventaja definile con jerarquía al picarle la pelota a Cozzani tras una asistencia de Rick; solo cinco minutos más tarde, invirtieron los roles para que el brasileño marcara el tercero con un ajustado disparo de zurda desde fuera del área. Finalmente, a los 32 minutos, Franco Cristaldo culminó otra réplica efectiva para sellar el 4-0 definitivo.

Con esta contundente victoria, los dirigidos por Sampaoli dejaron atrás los tropiezos ante Newell's y Vélez, escalando hasta el séptimo lugar de la Zona A con 3 unidades. Por el contrario, la escuadra local no consigue despegar del fondo de la tabla y se ubica decimocuarta con un solo punto.

En la siguiente fecha, la T jugará como local frente a Lanús, mientras que la entidad de Vicente López afrontará un duro desafío en su visita a Independiente.