Cómo quedó Independiente Rivadavia en la tabla anual tras la derrota ante Sarmiento

Independiente Rivadavia sigue liderando la tabla anual

La Lepra acumula 38 puntos en la tabla anual de la Liga Profesional al igual que Argentinos Juniors, pero está arriba por diferencia de gol, ya que tiene +14 contra +9 del Bicho colorado.

El último campeón de la Copa Argentina, que está quinto en la Zona B del Clausura con 4 unidades, sumó más que nadie en el Apertura, ya que acumuló 34 puntos, todo un logro.

Ahora Independiente Rivadavia debe dar vuelta la página, ya que debe recibir a Estudiantes de Río Cuarto el próximo viernes desde las 21.45 en La Catedral, por la cuarta fecha del Clausura.

Además la Lepra compite este año en la Libertadores (debe afrontar la serie de octavos de final ante Fluminense de Brasil), en la Copa Argentina (debe medirse con Aldosivi, por los octavos) y en la Supercopa Argentina (está pendiente la final ante Estudiantes de La Plata).

Lo que viene para Independiente Rivadavia