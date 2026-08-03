Cómo quedó Independiente Rivadavia en la tabla anual tras la derrota ante Sarmiento

Independiente Rivadavia cayó por 2 a 1 ante Sarmiento, en Junín, este lunes por la tercera fecha del Torneo Clausura. El Azul cortó un largo invicto, pero sigue liderando la tabla anual, ya que acumula 38 unidades.
Independiente Rivadavia perdió por 2 a 1 ante Sarmiento, en Junín, por la tercera fecha del Torneo Clausura. El Azul cortó un largo invicto y sigue siendo protagonista en el fútbol argentino
Independiente Rivadavia cayó por 2 a 1 ante Sarmiento, en Junín, este lunes por la tercera fecha del Torneo Clausura. El Azul cortó un largo invicto, pero sigue liderando la tabla anual, ya que acumula 38 unidades.
Mauricio Martínez abrió el marcador para Sarmiento a los 12 minutos del primer tiempo, a los 31' Matías Fernández lo empató para la visita y a los 37' Julián Mavilla marcó el 2-1.
El equipo dirigido por Alfredo Berti ha cumplido una muy buena labor en el 2026, ya que había caído por última vez el 9 de mayo pasado ante Unión por 2 a 1, de local. El Azul llevaba una seguidilla de cinco partidos sin perder -contando los partidos del torneo local, la Copa Argentina y la Libertadores-.
La Lepra acumula 38 puntos en la tabla anual de la Liga Profesional al igual que Argentinos Juniors, pero está arriba por diferencia de gol, ya que tiene +14 contra +9 del Bicho colorado.
El último campeón de la Copa Argentina, que está quinto en la Zona B del Clausura con 4 unidades, sumó más que nadie en el Apertura, ya que acumuló 34 puntos, todo un logro.
Ahora Independiente Rivadavia debe dar vuelta la página, ya que debe recibir a Estudiantes de Río Cuarto el próximo viernes desde las 21.45 en La Catedral, por la cuarta fecha del Clausura.
Además la Lepra compite este año en la Libertadores (debe afrontar la serie de octavos de final ante Fluminense de Brasil), en la Copa Argentina (debe medirse con Aldosivi, por los octavos) y en la Supercopa Argentina (está pendiente la final ante Estudiantes de La Plata).