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Torneo Clausura

Cómo quedó Independiente Rivadavia en la tabla anual tras la derrota ante Sarmiento

Independiente Rivadavia perdió por 2 a 1 ante Sarmiento, en Junín, por la tercera fecha del Torneo Clausura. El Azul cortó un largo invicto y sigue siendo protagonista en el fútbol argentino

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Independiente Rivadavia perdió ante Sarmiento.

Independiente Rivadavia perdió ante Sarmiento.

Independiente Rivadavia cayó por 2 a 1 ante Sarmiento, en Junín, este lunes por la tercera fecha del Torneo Clausura. El Azul cortó un largo invicto, pero sigue liderando la tabla anual, ya que acumula 38 unidades.

Mauricio Martínez abrió el marcador para Sarmiento a los 12 minutos del primer tiempo, a los 31' Matías Fernández lo empató para la visita y a los 37' Julián Mavilla marcó el 2-1.

Mat&iacute;as Fern&aacute;ndez marc&oacute; el gol de la Lepra ante Sarmiento.

Matías Fernández marcó el gol de la Lepra ante Sarmiento.

El equipo dirigido por Alfredo Berti ha cumplido una muy buena labor en el 2026, ya que había caído por última vez el 9 de mayo pasado ante Unión por 2 a 1, de local. El Azul llevaba una seguidilla de cinco partidos sin perder -contando los partidos del torneo local, la Copa Argentina y la Libertadores-.

Independiente Rivadavia sigue liderando la tabla anual

La Lepra acumula 38 puntos en la tabla anual de la Liga Profesional al igual que Argentinos Juniors, pero está arriba por diferencia de gol, ya que tiene +14 contra +9 del Bicho colorado.

El último campeón de la Copa Argentina, que está quinto en la Zona B del Clausura con 4 unidades, sumó más que nadie en el Apertura, ya que acumuló 34 puntos, todo un logro.

Ahora Independiente Rivadavia debe dar vuelta la página, ya que debe recibir a Estudiantes de Río Cuarto el próximo viernes desde las 21.45 en La Catedral, por la cuarta fecha del Clausura.

Además la Lepra compite este año en la Libertadores (debe afrontar la serie de octavos de final ante Fluminense de Brasil), en la Copa Argentina (debe medirse con Aldosivi, por los octavos) y en la Supercopa Argentina (está pendiente la final ante Estudiantes de La Plata).

Lo que viene para Independiente Rivadavia

  • vs Estudiantes (RC) el viernes 7/8 a las 21:45.
  • vs Fluminense el martes 11/8 a las 19 (Brasil)
  • vs Belgrano sábado 15/8 a las 19.
  • vs Fluminense martes 18/8 a las 19 (Malvinas)
  • F6: Independiente sábado 22/8 a las 18:30.
  • F7: Racing domingo 30/8 a las 21:30.

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