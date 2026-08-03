El polémico estado de WhatsApp que subió el Chacho Coudet en medio de la crisis futbolística de River

El Chacho publicó una imagen con la frase "Los cagones no hacen historia", respondiendo al delicado momento deportivo que atraviesa el elenco de Núñez y plantándose ante las críticas recibidas por el equipo. La imagen muestra la inscripción pintada sobre una estructura de cemento y no estuvo acompañada por ninguna aclaración del entrenador.

La publicación apareció después de otra actuación deficiente y de una noche en la que los protagonistas, jugadores y entrenador, evitaron realizar declaraciones públicas.

La imagen que subió Coudet a sus redes sociales tras la derrota de River ante Rosario Central en el Monumental.

River atraviesa un inicio de semestre muy por debajo de las expectativas, marcado por la eliminación ante Aldosivi en la Copa Argentina y los malos resultados conseguidos en el Torneo Clausura.

Los cuestionamientos ya alcanzan al cuerpo técnico, los futbolistas, la dirigencia y al director deportivo Pablo Longoria. En ese contexto, el estado de Coudet fue interpretado como expresión de valentía para revertir la situación que lo tiene como principal apuntado por el mal momento de River.