El polémico estado de WhatsApp que subió el Chacho Coudet en medio de la crisis futbolística de River

Luego de una nueva derrota de River en el torneo local, Eduardo Coudet y los futbolistas optaron por el silencio al término de otro traspié en el Monumental ante Rosario Central y en plena crisis futbolística.
El Chacho Coudet dio que hablar este lunes con un estado que subió a su cuenta de WhatsApp luego de la derrota de River ante Rosario Central
Luego de una nueva derrota de River en el torneo local, Eduardo Coudet y los futbolistas optaron por el silencio al término de otro traspié en el Monumental ante Rosario Central y en plena crisis futbolística.
Sin embargo, pese a no brindar declaraciones con la prensa, el entrenador de River publicó un estado en su cuenta de WhatsApp que viralizó pese a ser solo visible para sus contactos agendados.
En el candor de una crisis futbolística que River no atravesaba hace más de un siglo (el Millonario no perdía cinco partidos consecutivos en el torneo local desde 1911), Eduardo Coudet decidió dejar un mensaje contra las críticas en sus estados de WhatsApp.
El Chacho publicó una imagen con la frase "Los cagones no hacen historia", respondiendo al delicado momento deportivo que atraviesa el elenco de Núñez y plantándose ante las críticas recibidas por el equipo. La imagen muestra la inscripción pintada sobre una estructura de cemento y no estuvo acompañada por ninguna aclaración del entrenador.
La publicación apareció después de otra actuación deficiente y de una noche en la que los protagonistas, jugadores y entrenador, evitaron realizar declaraciones públicas.
River atraviesa un inicio de semestre muy por debajo de las expectativas, marcado por la eliminación ante Aldosivi en la Copa Argentina y los malos resultados conseguidos en el Torneo Clausura.
Los cuestionamientos ya alcanzan al cuerpo técnico, los futbolistas, la dirigencia y al director deportivo Pablo Longoria. En ese contexto, el estado de Coudet fue interpretado como expresión de valentía para revertir la situación que lo tiene como principal apuntado por el mal momento de River.