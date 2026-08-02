Mirko Bonfigli, goleador y figura del buen triunfo del Deportivo Maipú ante Atlanta

La derrota en Salta, con dos expulsiones, fue un golpe duro, pero Mirko y sus compañeros se recuperaron con un buen partido este domingo en el estadio de calle Vergara: "Lo que no te tira por ahí te hace más fuerte, nos unimos como grupo. De esas cosas uno siempre aprende".

Mirko Bonfigli, con la cabeza en el Deportivo Maipú

El buen nivel de Mirko Bonfigli, quien acumula 7 goles y un par de asistencias en 54 partidos oficiales con la camiseta del Deportivo Maipú, despertó interés de otros clubes: "Que vengan a buscar jugadores es mérito del equipo. El club está haciendo las cosas bien", señaló con humildad el cordobés de 22 años.

"Uno siempre está con la cabeza acá porque si te pones a pensar en otras cosas estás más afuera que adentro. Entonces que eso lo arreglen los dirigentes", respondió el ex Belgrano y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo cuyo pase está valuado en 175 mil euros, según el sitio Transfermakt.