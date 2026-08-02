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Torneo Federal A

Mirko Bonfigli, goleador y figura del buen triunfo del Deportivo Maipú ante Atlanta

Mirko Bonfigli fue uno de los principales protagonistas del muy buen triunfo del Deportivo Maipú sobre Atlanta

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Mirko fue la figura de Maipú.

Mirko fue la figura de Maipú.

Foto: Cristian Lozano/UNO

Mirko Bonfigli fue uno de los principales protagonistas del muy buen triunfo del Deportivo Maipú sobre Atlanta que le permite al Cruzado afirmarse en el lote de equipos que por ahora se están clasificando al Reducido que definirá el segundo ascenso a Primera.

"El equipo tiene mucha entrega y tiene mucho para dar. Por ahí cuando las cosas se complican, cuando no salen, pero este grupo tiene mucha garra, entonces nos ponemos adelante de cualquier adversidad", dijo el autor de dos goles en la victoria por 4 a 2.

Bonfigli y un doblete para darle los 3 puntos el Cruzado.

Bonfigli y un doblete para darle los 3 puntos el Cruzado.

Pese a la victoria, el Cruzado extrañó a Enzo Pérez, sancionado, y Bonfigli ratificó la importancia que ha tenido su llegada para el plantel: "Uno quiere jugar con él, quiere disfrutarlo dentro de la cancha. Para nosotros es un grande"

La derrota en Salta, con dos expulsiones, fue un golpe duro, pero Mirko y sus compañeros se recuperaron con un buen partido este domingo en el estadio de calle Vergara: "Lo que no te tira por ahí te hace más fuerte, nos unimos como grupo. De esas cosas uno siempre aprende".

Mirko Bonfigli, con la cabeza en el Deportivo Maipú

El buen nivel de Mirko Bonfigli, quien acumula 7 goles y un par de asistencias en 54 partidos oficiales con la camiseta del Deportivo Maipú, despertó interés de otros clubes: "Que vengan a buscar jugadores es mérito del equipo. El club está haciendo las cosas bien", señaló con humildad el cordobés de 22 años.

"Uno siempre está con la cabeza acá porque si te pones a pensar en otras cosas estás más afuera que adentro. Entonces que eso lo arreglen los dirigentes", respondió el ex Belgrano y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo cuyo pase está valuado en 175 mil euros, según el sitio Transfermakt.

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