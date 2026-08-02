La continuidad de Dibu martinez en el fútbol europeo dio un giro totalmente inesperado en las últimas horas y encendió las alarmas de los hinchas de la Selección argentina. El arquero campeón del mundo, que venía sonando con fuerza para cambiar de aire y dar un salto gigante en su carrera deportiva, sufrió un duro revés que frenó por completo las expectativas de su salida.
Golpazo para Dibu Martínez: el gigante de Europa que le cerró la puerta a último momento
El Dibu Martínez tenía todo arreglado para seguir su carrera en Europa, pero el club decidió frenar las negociaciones de forma sorpresiva
Cuando todo parecía encaminado para que el marplatense se convirtiera en uno de los grandes protagonistas del mercado de pases en el Viejo Continente, una serie de complicaciones económicas terminó por derrumbar la operación.
Juventus le cerró la puerta al Dibu Martínez: los motivos
El club que decidió dar un paso al costado de forma terminante fue la Juventus. La institución de Turín tenía intenciones reales de quedarse con los servicios del nacido en Independiente y evaluar una importante inversión para blindar su arco de cara a la temporada que se avecina.
Sin embargo, los números exigidos por la dirigencia del conjunto inglés resultaron ser un obstáculo inalcanzable para el gigante italiano, que prefirió retirar su oferta formal y no seguir adelante con las gestiones.
De esta manera, y al menos por el momento, el futuro del referente albiceleste continuará ligado al Aston Villa de la Premier League, donde es una pieza indiscutida y cuenta con el cariño absoluto de los simpatizantes.
Otro pase frustrado para el Dibu
Si bien el mercado de pases suele regalar giros inesperados hasta el último minuto y los rumores sobre su salida ya se habían instalado con fuerza desde hace tiempo, la realidad indica que el gran sueño de recalar en la Serie A quedó completamente pinchado.
Tal y como ocurrió en mercados de pases anteriores, el arquero deberá mentalizarse sumarse a los entrenamientos del club británico, a la espera de saber cómo continuará su exitosa carrera.
En pocas palabras
- Golpe a Dibu Martínez: la Juventus cerró la puerta a su fichaje por motivos económicos.
- Mercado de Pases: la operación se frustró a último momento, frenando el salto de carrera del arquero.
- Futuro: el Dibu Martínez continuará en el Aston Villa, a la espera de nuevas oportunidades.