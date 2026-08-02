Golpazo para Dibu Martínez: el gigante de Europa que le cerró la puerta a último momento

Sin embargo, los números exigidos por la dirigencia del conjunto inglés resultaron ser un obstáculo inalcanzable para el gigante italiano, que prefirió retirar su oferta formal y no seguir adelante con las gestiones.

Por ahora, Dibu Martínez continúa ligado a Aston Villa.

De esta manera, y al menos por el momento, el futuro del referente albiceleste continuará ligado al Aston Villa de la Premier League, donde es una pieza indiscutida y cuenta con el cariño absoluto de los simpatizantes.

Otro pase frustrado para el Dibu

Si bien el mercado de pases suele regalar giros inesperados hasta el último minuto y los rumores sobre su salida ya se habían instalado con fuerza desde hace tiempo, la realidad indica que el gran sueño de recalar en la Serie A quedó completamente pinchado.

Tal y como ocurrió en mercados de pases anteriores, el arquero deberá mentalizarse sumarse a los entrenamientos del club británico, a la espera de saber cómo continuará su exitosa carrera.