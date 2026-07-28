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"Una aventura inolvidable"

Rescató del barro al Dibu Martínez y terminó entre lágrimas por el regalo que recibió

El insólito momento que vivió el Dibu Martínez en un camino de tierra

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El Dibu Martínez fue ayudado y devolvió el gesto. 

El Dibu Martínez fue ayudado y devolvió el gesto. 

Las vacaciones de Emiliano "Dibu" Martínez en la Argentina dejaron una de las postales más insólitas y virales de los últimos tiempos. Durante su descanso, el arquero marplatense de la Selección argentina decidió pasar unos días en las inmediaciones de su ciudad natal, pero un contratiempo en las rutas rurales de Sierra de los Padres cambió todos los planes.

Todo comenzó cuando el arquero del Aston Villa intentó auxiliar a un amigo cuya camioneta se había quedado atascada por la enorme cantidad de lodo acumulado tras las intensas lluvias. Sin embargo, el terreno le jugó una mala pasada y la propia camioneta del campeón del mundo terminó atrapada también.

Tras las lluvias, ambas camionetas quedaron atascadas.

Tras las lluvias, ambas camionetas quedaron atascadas.

"Una aventura extraordinaria"

Fue allí cuando entraron en escena Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro, dos vecinos que circulaban en moto por la zona y notaron la desesperante escena.

Al reconocer de inmediato la imponente figura del arquero argentino, los vecinos no dudaron en frenar para darle una mano. Lejos de tomar una actitud distante, el propio Dibu Martínez se metió al barro junto a ellos para intentar solucionar el problema.

La odisea demandó más de tres horas de trabajo continuo e incluyó el uso de herramientas, lingas y hasta la ayuda de un pequeño tractor que el futbolista fue a buscar a un campo cercano para poder liberar los autos.

Durante todo ese tiempo, la conversación transcurrió con absoluta sencillez y calidez humana. Según relataron los propios protagonistas, no se habló de fútbol ni de las hazañas con la camiseta albiceleste, sino que se dio una charla común y corriente entre vecinos que colaboraban para salir de una urgencia en medio del camino.

El inolvidable regaló que entregó Dibu Martínez

Tras sacarse fotos y firmar autógrafos en unos posters que los vecinos llevaban consigo, el Dibu Martínez sorprendió a Leonardo con un gesto que no estaba en los planes de nadie: detuvo su marcha, se quitó el camperón oficial de la AFA que llevaba puesto y se lo entregó en mano como muestra de profundo agradecimiento.

El vecino no pudo contener la emoción y quebró en llanto ante la humildad de la figura nacional, en un cierre perfecto para una tarde de campo que terminó convertida en una anécdota inolvidable.

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