Lionel Messi pegó otro faltazo en la MLS, pero esta vez no será sancionado

En función de ese convenio, Messi y De Paul fueron oficialmente exceptuados de disputar el All-Star Game, ya que ambos continúan recuperándose del desgaste acumulado durante la competencia internacional.

La situación es diferente a la ocurrida en 2025, cuando el capitán del Inter Miami decidió no participar debido a su estado físico y recibió una fecha de suspensión. Aquella medida fue duramente cuestionada por Jorge Mas, propietario y director ejecutivo de la franquicia de Florida.

Messi nunca asistió al Juego de las Estrellas de la MLS

Messi todavía no pudo disputar un Juego de las Estrellas desde su llegada al fútbol estadounidense. En 2023 no fue convocado porque acababa de incorporarse a Inter Miami, mientras que en 2024 quedó afuera por la lesión sufrida en el tobillo derecho durante la final de la Copa América ante Colombia.

La edición de 2026 será, por lo tanto, la cuarta consecutiva sin la presencia del argentino, aunque esta vez su ausencia se encuentra plenamente justificada y no tendrá consecuencias disciplinarias.

Por el momento, no existe una fecha confirmada para su regreso a Miami y su reincorporación a los entrenamientos. El conjunto estadounidense afrontará su próximo compromiso ante Columbus Crew sin su máxima figura.

A pesar de las bajas de Messi y De Paul, habrá presencia argentina en Charlotte. Andrés Cubas, quien representó a Paraguay en el Mundial, integrará el equipo de la MLS, mientras que José Paradela, Javier Ruiz, Franco Romero y Juan Brunetta formarán parte del seleccionado de la Liga MX.