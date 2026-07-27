Jugó en Boca, en la Selección argentina y volvió del retiro para ser refuerzo de Aldosivi

Nicolás Gaitán, producto de las inferiores de Boca, decidió volver al fútbol profesional y firmar con Aldosivi. El mediocampista había decidido retirarse en su vuelta al país, cuando firmó con Sarmiento en mediados de 2024 y luego de 14 encuentros disputado en el conjunto juninense, con una coincidencia principal: Damonte era el DT del “Verdolaga” cuando puso la firma.

La trayectoria de Nicolás Gaitán

Así, el hábil mediocampista que dejó sus mejores años en el Benfica portugués, club en el que jugó 253 partidos y que le permitió dar el salto al Atlético de Madrid entre 2016 y 2018, tendrá su cuarta experiencia en Sudamérica: además de Boca y Sarmiento, también sumó algunos pocos encuentros en Peñarol de Uruguay, en 2021.

Gaitán se inició en Boca.

Con su llegada a Aldosivi, Nicolás Gaitán se convirtió en la décima incorporación del elenco auriverde, que apostó con fuerza por la experiencia en un mercado crucial, que le deberá permitir revertir un Apertura 2026 catastrófico.

Además del exjugador de Boca, también llegaron al “Tiburón” el arquero Lucas Acosta, los defensores Leonardo Sigali, Joaquín Pombo y Elías López, los mediocampistas Lucas “Pata” Castro y Nicolás Linares y los atacantes Andrés Chávez, otro exjugador de Boca, Matías Godoy y Bautista Dadín, prestado desde River tras su paso por Independiente Rivadavia.

Luego de un torneo en el que no pudieron ganar al cabo de 16 partidos, con ocho puntos e igual cantidad de derrotas, el conjunto marplatense abrió el Clausura con una igualdad ante Defensa y Justicia y está en zona de descenso por promedios, además de estar solo un punto por encima de la zona roja en la tabla anual.