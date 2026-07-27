Se pudrió todo en FADEP y el entrenador renunció: "El club de la mentira"

"Me fueron a buscar, yo no me ofrecí. Prometieron mucho, cumplieron poco. El club de la mentira, la falta de respeto y la improvisación. De afuera parecía algo que desde adentro no lo es", continuó el mensaje de Carlos Hernández.

Además, explicó por qué tomó la decisión: "Nos faltaron el respeto, no cumplieron, ni las condiciones de entrenamiento, ni con los pagos acordados".

Carlos Hernández escribió sobre su salida de FADEP.

Hernández se fue de las categorías inferiores de Godoy Cruz para trabajar en FADEP, algo que lamentó: "Una mala decisión personal, que cuesta caro, me salí de mi lugar ideal para venir acá, vine a trabajar con mis compañeros y amigos, los arrastré conmigo y también les fallé".

"Este frustrado paso me va a enseñar a tomar mejores decisiones, no todo lo que brilla es oro. Y que se sepa que este club no es lo que parece, no existe el valor de la palabra, ni el reconocimiento por el trabajo", publicó Carlos Hernández en su cuenta de Instagram.

FADEP se quedó sin el cuerpo técnico en la Liga Mendocina.

El ayudante de campo de FADEP también se expresó en las redes

Diego Piozzini también se expresó al respecto: "Fin de una aventura que no termina como se debe, me llevo la sonrisa de los enanos , la amistad y el respeto de mucha gente y la tranquilidad de haberlo dado todo".

"El destrato es muy grande de parte del presidente y no estamos hablando de los pagos, pero no es lugar para desperdiciar energías", manifestó el ayudante de campo de FADEP en Liga Mendocina.

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"Gracias a todo el mundo FADEP por el lugar el respeto y la calidez de toda su gente , lo mejor para lo que viene , esto en algún momento cambiará. Duele mucho irse así y duele mucho más cuando el destrato el descaro y la mentira abundan", concluyó el comunicado.