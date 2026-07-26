Lisandro Martínez, a una semana de la final del Mundial 2026: "Creo que pusimos a la Argentina en lo más alto"

Tal como ocurrió con otros jugadores y el DT Lionel Scaloni, Lisandro Martínez fue recibido como un héroe en Gualeguay, su ciudad natal en Entre Ríos.
Tal como ocurrió con otros jugadores y el DT Lionel Scaloni, Lisandro Martínez fue recibido como un héroe en Gualeguay, su ciudad natal en Entre Ríos.
Tal como ocurrió con otros jugadores y el DT Lionel Scaloni, Lisandro Martínez fue recibido como un héroe en Gualeguay, su ciudad natal en Entre Ríos.
Cientos de vecinos se congregaron en la costanera para homenajear al defensor de la Selección Argentina y del Manchester United tras su destacada participación en el Mundial 2026, donde la Albiceleste se coronó subcampeona del mundo.
Licha lució la camiseta de la Selección y subió al escenario visiblemente emocionado. “Quiero darle las gracias a todos por tomarse este tiempo de venir acá. Para mí es un orgullo enorme representar a mi ciudad”, expresó ante la multitud. Recordó el título de 2022 y, con madurez, valoró lo logrado en esta edición: “Ahora lamentablemente no lo pudimos conseguir de nuevo, pero creo que conseguimos muchas cosas: en la unión, en el respeto, en haberle demostrado al mundo lo que significa ser argentino. Creo que pusimos a la Argentina en lo más alto”.
Sus palabras fueron interrumpidas por una enorme ovación y cánticos de “¡el que no salta es un inglés!”, al tiempo que sobre la bandera de "Las Malvinas son Argentinas" que mostró tras vencer en la semifinal a Inglaterra, reflexionó: "Fue un momento único. La verdad es que es parte de de nuestra historia. Hicimos memoria y honor a todos los caídos de Malvinas”.
Respecto de la campaña anti Argentina, el defensor respondió: "Estoy un poco enojado porque no tienen una razón real para odiarnos. Dicen que somos arrogantes, pero eso dice más de ellos que de nosotros. Siempre fuimos muy respetuosos Incluso afirmaron que les dimos la espalda a España, cuando en realidad solo estábamos mostrando respeto a nuestros propios hinchas."
Durante el acto, el municipio lo declaró Ciudadano Ilustre de Gualeguay. Familias, niños y fans con banderas argentinas se acercaron a saludarlo y Martínez también compartió momentos con sus padres y resaltó: “Es lo más grande que hay venir a tus raíces, compartir con la gente con la que uno vivió la infancia”.
Tras la final ante España y una lesión muscular, Licha eligió Gualeguay para descansar y recuperarse antes de retornar a los entrenamientos.