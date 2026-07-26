Independiente empezó bien el Torneo Clausura 2026 al vencer a Estudiantes, en La Plata

El encuentro que se disputó en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi fue definido con tantos del delantero Gabriel Ávalos y el volante Santiago Montiel, en 30' y 37' minutos del complemento. Además, el delantero Guido Carrillo erró un penal que habría significado la igualdad parcial, cuando iban 35' del segundo tiempo.

El triunfo mete al conjunto visitante en el último puesto de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, con 27 puntos en la tabla anual, mientras que el equipo que dirige Alexander Medina es tercero en la misma clasificación, entrando a la Copa Libertadores 2027, con 31 unidades.