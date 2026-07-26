Independiente empezó bien el Torneo Clausura 2026 al vencer a Estudiantes, en La Plata

Independiente golpeó en los momentos justos durante un tramo fundamental del segundo tiempo y le ganó a Estudiantes por 2-0 en la primera fecha del Torneo Clausura 2026.
Independiente le ganó a Estudiantes en la primera fecha del Torneo Clausura 2026.
Independiente golpeó en los momentos justos durante un tramo fundamental del segundo tiempo y le ganó a Estudiantes por 2-0 en la primera fecha del Torneo Clausura 2026.
El encuentro que se disputó en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi fue definido con tantos del delantero Gabriel Ávalos y el volante Santiago Montiel, en 30' y 37' minutos del complemento. Además, el delantero Guido Carrillo erró un penal que habría significado la igualdad parcial, cuando iban 35' del segundo tiempo.
El triunfo mete al conjunto visitante en el último puesto de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, con 27 puntos en la tabla anual, mientras que el equipo que dirige Alexander Medina es tercero en la misma clasificación, entrando a la Copa Libertadores 2027, con 31 unidades.
En la próxima fecha, el “Rojo” recibirá a Newell’s, el jueves 30 de julio a las 21:15, mientras que el conjunto platense deberá visitar a Boca, el miércoles 5 de agosto desde las 19:00. Este partido se posterga por la participación de los xeneizes en los playoffs de la Copa Sudamericana.