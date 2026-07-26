Deportivo Maipú perdió como visitante con Gimnasia y Tiro y Enzo Pérez fue expulsado

Por la fecha 22 de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, Deportivo Maipú perdió 1 a 0 con Gimnasia y Tiro de Salta.
Deportivo Maipú cayó como visitante frente a Gimnasia y Tiro de Salta y Enzo Pérez fue expulsado.
Por la fecha 22 de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, Deportivo Maipú perdió 1 a 0 con Gimnasia y Tiro de Salta.
El encuentro se disputó en el estadio David Michel Torino donde Enzo Pérez fue expulsado a los 32' del complemento y luego Lautaro Gordillo, de penal, puso arriba al local.
El compromiso entre el Cruzado y el Albo tiene el arbitraje de Gastón Monzón Brizuela y el visitante, con Enzo Pérez como eje del mediocampo, tuvo el protagonismo del encuentro en la primera media hora.
Más allá de algún contragolpe y un error en la salida, Maipú tuvo más la pelota y generó las mejores llegadas de un primer tiempo que terminó sin goles.
Pasando la media hora del complemento, cuando todo indicaba que el 0 a 0 no se modificaría, el árbitro sancionó penal, Enzo Pérez fue expulsado al igual que Matías Viguet y Gordillo marcó el gol del conjunto salteño.
En el cierre, con dos hombres menos, el Cruzado fue por el empate, pero el dueño de casa supo conservar la diferencia y quedarse con los 3 puntos.
El resultado deja a Maipú en la 8va posición de la Zona B con 29 puntos, en zona de clasificación al Reducido, y el próximo domingo 2 de agosto recibirá a Atlanta.