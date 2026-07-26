Deportivo Maipú perdió como visitante con Gimnasia y Tiro y Enzo Pérez fue expulsado

Deportivo Maipú se quedó con las manos vacías y Enzo Pérez fue expulsado en Salta.

Más allá de algún contragolpe y un error en la salida, Maipú tuvo más la pelota y generó las mejores llegadas de un primer tiempo que terminó sin goles.

Pasando la media hora del complemento, cuando todo indicaba que el 0 a 0 no se modificaría, el árbitro sancionó penal, Enzo Pérez fue expulsado al igual que Matías Viguet y Gordillo marcó el gol del conjunto salteño.

"Robo"



Por los gestos de Enzo Pérez luego de su expulsión ante Gimnasia y Tiro de Salta. https://t.co/b31AxqtD23 pic.twitter.com/1LjN1kb15I — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 26, 2026

En el cierre, con dos hombres menos, el Cruzado fue por el empate, pero el dueño de casa supo conservar la diferencia y quedarse con los 3 puntos.

El resultado deja a Maipú en la 8va posición de la Zona B con 29 puntos, en zona de clasificación al Reducido, y el próximo domingo 2 de agosto recibirá a Atlanta.