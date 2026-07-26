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Torneo Federal A

Huracán Las Heras empató con FADEP y se metió en la Zona Campeonato del Torneo Federal A

Huracán Las Heras y FADEP empataron por la fecha 18, última de la Zona 3 de la fase regular del Torneo Federal A

Por UNO
Huracán con la bandera de Malvinas.

Huracán con la bandera de Malvinas.

Huracán Las Heras y FADEP, dos de los representantes mendocinos, empataron 0 a 0 en el estadio General San Martín, por la fecha 18, última de la Zona 3 de la fase regular del Torneo Federal A.

Con este resultado el Globo terminó 4to con 23 puntos y se clasificó a la Zona Campeonato mientras que el elenco de Russell terminó 5to con 21 unidades y jugará la Zona Reválida.

Huracán Las Heras se clasificó ante un rival que dejó todo.

Huracán Las Heras se clasificó ante un rival que dejó todo.

El cordobés Fernando Jesús Rekers fue el juez en calle Olascoaga donde hubo muchos hinchas locales que festejaron la clasificación a la segunda fase.

Los clasificados a la Zona Campeonato

Huracán Las Heras clasificó a la Zona Campeonato en la que también estarán Cipolletti, Argentino de Monte Maíz y Atenas de Río Cuarto.

FADEP jugará la Reválida junto al Atlético San Martín, Costa Brava, Deportivo Rincón y Juventud Unida de San Luis.

Este lunes se realizará el sorteo de ambas zonas en el Consejo Federal.

Síntesis

Huracán Las Heras: Franco Agüero, Matías Dieli, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Juan Aguilar; Ignacio González, Iván Sandoval, Emiliano Bogado y Fernando Cortés; Juan Bonet y Joel Lucero. DT: Pablo Jofré.

FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Iribarren, Brayam Sosa, Federico Pérez; Julián Pérez, Brian Zabateta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez; Matías Persia y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Cambios: ST: inicio Aldo Araujo por González (HLH) y José Méndez por Zabateta (F); 15’ Lautaro Taboada por J. Pérez (F)30’ Pablo Dellarole y Uriel Gizzi por Persia y Kalinsky (F); 35’ Matías Navarro por Alí (F)

Estadio: Huracán Las Heras

Árbitro: Fernando Jesús Rekers

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