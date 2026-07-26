Huracán Las Heras empató con FADEP y se metió en la Zona Campeonato del Torneo Federal A

Huracán Las Heras y FADEP, dos de los representantes mendocinos, empataron 0 a 0 en el estadio General San Martín, por la fecha 18, última de la Zona 3 de la fase regular del Torneo Federal A.
Huracán Las Heras y FADEP empataron por la fecha 18, última de la Zona 3 de la fase regular del Torneo Federal A
Huracán Las Heras y FADEP, dos de los representantes mendocinos, empataron 0 a 0 en el estadio General San Martín, por la fecha 18, última de la Zona 3 de la fase regular del Torneo Federal A.
Con este resultado el Globo terminó 4to con 23 puntos y se clasificó a la Zona Campeonato mientras que el elenco de Russell terminó 5to con 21 unidades y jugará la Zona Reválida.
El cordobés Fernando Jesús Rekers fue el juez en calle Olascoaga donde hubo muchos hinchas locales que festejaron la clasificación a la segunda fase.
Huracán Las Heras clasificó a la Zona Campeonato en la que también estarán Cipolletti, Argentino de Monte Maíz y Atenas de Río Cuarto.
FADEP jugará la Reválida junto al Atlético San Martín, Costa Brava, Deportivo Rincón y Juventud Unida de San Luis.
Este lunes se realizará el sorteo de ambas zonas en el Consejo Federal.
Síntesis
Huracán Las Heras: Franco Agüero, Matías Dieli, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Juan Aguilar; Ignacio González, Iván Sandoval, Emiliano Bogado y Fernando Cortés; Juan Bonet y Joel Lucero. DT: Pablo Jofré.
FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Iribarren, Brayam Sosa, Federico Pérez; Julián Pérez, Brian Zabateta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez; Matías Persia y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
Cambios: ST: inicio Aldo Araujo por González (HLH) y José Méndez por Zabateta (F); 15’ Lautaro Taboada por J. Pérez (F)30’ Pablo Dellarole y Uriel Gizzi por Persia y Kalinsky (F); 35’ Matías Navarro por Alí (F)
Estadio: Huracán Las Heras
Árbitro: Fernando Jesús Rekers