Huracán Las Heras empató con FADEP y se metió en la Zona Campeonato del Torneo Federal A

Los clasificados a la Zona Campeonato

Huracán Las Heras clasificó a la Zona Campeonato en la que también estarán Cipolletti, Argentino de Monte Maíz y Atenas de Río Cuarto.

FADEP jugará la Reválida junto al Atlético San Martín, Costa Brava, Deportivo Rincón y Juventud Unida de San Luis.

Este lunes se realizará el sorteo de ambas zonas en el Consejo Federal.

Síntesis

Huracán Las Heras: Franco Agüero, Matías Dieli, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Juan Aguilar; Ignacio González, Iván Sandoval, Emiliano Bogado y Fernando Cortés; Juan Bonet y Joel Lucero. DT: Pablo Jofré.

FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Iribarren, Brayam Sosa, Federico Pérez; Julián Pérez, Brian Zabateta, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez; Matías Persia y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Cambios: ST: inicio Aldo Araujo por González (HLH) y José Méndez por Zabateta (F); 15’ Lautaro Taboada por J. Pérez (F)30’ Pablo Dellarole y Uriel Gizzi por Persia y Kalinsky (F); 35’ Matías Navarro por Alí (F)

Estadio: Huracán Las Heras

Árbitro: Fernando Jesús Rekers