El cambio en el calendario de la Fórmula 1 que altera la agenda de Franco Colapinto

Ante la imposibilidad de regresar a Sakhir, Bahréin acordó con la FIA, la Fórmula 1 y las autoridades malasias trasladar la carrera a Sepang para conservar su lugar en el campeonato.

La elección de Sepang respondió a cuestiones logísticas. El circuito está a unos 300 kilómetros de Singapur, sede de la fecha siguiente, lo que facilitará el traslado de equipos y material.

De esta manera, la categoría disputará un triplete con Azerbaiyán, Bahréin en Malasia y Singapur, mientras que la carrera de Bakú se celebrará excepcionalmente un sábado para optimizar los tiempos de viaje.

La decisión de la Fórmula 1

“Estamos encantados de confirmar que Malasia albergará el Gran Premio de Bahréin en 2026. Una vez más, el deporte ha demostrado su capacidad para adaptarse y encontrar soluciones”, afirmó el presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, quien también agradeció al rey Hamad bin Isa Al Khalifa de Bahréin, al sultán Ibrahim de Malasia y al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, por hacer posible el acuerdo.

Bahrein muda su carrera a Malasia.

Sepang volverá al calendario por primera vez desde 2017, cuando Max Verstappen ganó la última edición del GP de Malasia, que también marcó el debut de Pierre Gasly en la Fórmula 1.

El circuito fue sede ininterrumpidamente entre 1999 y 2017, hasta abandonar el campeonato por la caída de público, las bajas audiencias televisivas y diferencias económicas con Formula One Management.

El calendario mantiene, por ahora, sus 23 carreras, aunque Qatar y Abu Dhabi siguen condicionados por la evolución del conflicto en Medio Oriente.