Coki Soto noqueó a Fierro en la FAB y retuvo su Título Sudamericano

Con una faena demoledora y demostrando nuevamente su potencia ofensiva, el boxeador mendocino Alfredo Coki Soto defendió con éxito este sábado por la noche su Título Sudamericano en una velada televisada por TyC Sports y realizada en el estadio porteño de la FAB.
Apenas menos de dos rounds necesitó el medranino Coki Soto (60,800kg), pupilo de Pablo Chacón, para superar al zurdo porteño Denis Alejandro Fierro (60,700) en el combate de doble fondo realizado en el estadio de Castro Barros 700 en Almagro, CABA.
Coki Soto apabulló a Fierro y conservó el Título Sudamericano ligero
El choque de zurdos fue netamente favorable al juninense Soto, que en el segundo asalto tropelló a Fierro, y con una andanada de golpes variados lo envió a la lona por primera vez al púgil local. Tras el conteo de ocho, el árbitro Carlos Gómez le dio el pase, pero sólo para que Coki se lanzara a fondo, y con un swing de zurda y una gancho de derecha volviera a poner en el tapete a su contrincante, esta vez por toda la cuenta.
Coria cerró la noche con un trabajado triunfo ante Vergara
En la pelea que cerró la noche en la FAB, el cordobés Rodrigo Damián Coria (69,500) se impuso por puntos, en fallo mayoritario, al zurdo bahiense Gerardo Luis Vergara (71,200), que se excedió en el pesaje y ya no pudo competir por el título argentino superwelter vacante.
A pesar que Coria se fue a la lona en el segundo round, se impuso en las tarjetas con estos guarismos: Hernán Guajardo, 92-97; Juan Carlos Palmieri, 94-95; Néstor Savino, 96-93. De esta forma se coronó campeón nacional.
En pocas palabras
- Coki Soto: Retuvo su Título Sudamericano de boxeo tras noquear a Denis Fierro en la FAB.
- La pelea: El mendocino Alfredo Soto superó al porteño Fierro por KO en el segundo asalto.
- Otras peleas: Rodrigo Coria se consagró campeón argentino superwelter al vencer a Gerardo Vergara.