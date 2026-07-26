Coki Soto noqueó a Fierro en la FAB y retuvo su Título Sudamericano

Apenas menos de dos rounds necesitó el medranino Coki Soto (60,800kg), pupilo de Pablo Chacón, para superar al zurdo porteño Denis Alejandro Fierro (60,700) en el combate de doble fondo realizado en el estadio de Castro Barros 700 en Almagro, CABA.

Coki Soto apabulló a Fierro y conservó el Título Sudamericano ligero

El choque de zurdos fue netamente favorable al juninense Soto, que en el segundo asalto tropelló a Fierro, y con una andanada de golpes variados lo envió a la lona por primera vez al púgil local. Tras el conteo de ocho, el árbitro Carlos Gómez le dio el pase, pero sólo para que Coki se lanzara a fondo, y con un swing de zurda y una gancho de derecha volviera a poner en el tapete a su contrincante, esta vez por toda la cuenta.