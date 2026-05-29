Alfredo Coki Soto recibió un reconocimiento del Senado de la Nación por su actuación en el boxeo

Despegue en el boxeo internacional de Coki Soto y distinción en el Senado

Coki Soto, de 29 años, nacido deportivamente en el club medranino de Tres Acequias, y actualmente púgil de la escudería de Pablo Chacón, inició de la mejor manera su despegue en el boxeo internacional en la temporada 2025 -mayo- (por la que fue premiado con el Huarpe) al obtener un rutilante triunfo en Panamá, frente a la gran promesa de aquel país, José Núñez, al que noqueó en dos asaltos para ganar el Título Fedelatín AMB. Aunque las autoridades panameñas inventaron un doping positivo, deslegitimado luego, la AMB lo despojó de faja de campeón regional por hacer una pelea "sin consentimiento" de la entidad.

boxeo-coki-soto (1) Primera defensa. Soto defendió en gran forma su Título Sudamericano en el estadio de la FAB frente al chileno radicado en Buenos Aires Alexander Gustavo Domínguez, en marzo pasado.

Sin embargo, nada pudo detener el crecimiento del juninense, que en su tierra, en diciembre pasado logró también por la vía rápida (KO1) el título Sudamericano ligero contra el colombiano Carlos Rayo. El 14 de marzo defendió esta faja con un tremendo KO6 en el estadio de la FAB sobre el chileno Alexander Gustavo Domínguez.

Embed - El medranino Alfredo Coki Soto fue distinguido por el Senado de la Nación por sus logros en el boxeo

La historia de la distinción en el Senado según Coki Soto

Cuando gané en Buenos Aires (defensa del Sudamericano en marzo) me escribió Anabel Fernández Sagasti, diciendo que le gustaría hacerme un reconocimiento. Me escribieron hace unos días diciendo que tenía el reconocimiento para dármelo, así que bueno, ahí agarré y me fui a Buenos Aires", comenzó relatando el medranino.

"Fui a conocer el Congreso. No había entrado nunca, y fna experiencia hermosa. Me hicieron un recorrido por todas las salas, me explicaron paso a paso todo lo referente al lugar", describió Coki, que agregó: "La verdad que la pasé espectacular,. Me encantó, me encantó, me atendieron de 10".

Respecto a la autora del reconocimiento parlamentario, la senadora mendocina, Soto dijo: "La Sagasti, de primera, de primera. La verdad que es del palo, es una más. Así que pudimos charlar, comentarle un poco del boxeo, de mi trayectoria, y bueno, quedó fascinada con mi historia", contó muy agradecido.

Luego el púgil, que hace en moto 100 kilómetros diarios para ir desde Medrano a entrenar a Las Heras, agregó sobre la visita Anabel Fernández: "Quedó en que quiere irme a verme pelear. Apenas pude pelear en Buenos Aires, le dije que le iba a avisar para que fuera a verme", terminó de contar su experiencia en Buenos Aires, entrevistado por la senadora que supo ser expositora en junio del 2023 en la conferencia organizada por la CAD (Confederación Argentina del Deporte), Construyendo un deporte sostenible. Su alocución se tituló "El rol del deporte en la lucha contra el cambio climático. El deporte para el desarrollo en el marco de la agenda 2030".