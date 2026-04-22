Coronados de Gloria: el boxeo profesional de Mendoza y un gran momento con 8 campeones activos

boxeo-mendocinos-campeones-tecnico-cerro de la gloria Los campeones y sus técnicos posando con sus títulos de boxeo profesional. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Embed - Sesión fotográfica con los campeones mendocinos en el cerro de la Gloria -backestage-

Una histórica postal para el boxeo mendocino en el Cerro de la Gloria

Para celebrar este momento auspicioso, se realizó con mucho esfuerzo una sesión fotográfica que juntó este martes en el parque General San Martín a los ocho campeones actuales, empresa nada fácil, teniendo en cuenta la diversidad de procedencias, distribuidos federalmente en todos los puntos cardinales de Mendoza. Por el Sur viajó desde Malargüe el Kid Dinamita Marco García, con apoyo de su Municipalidad. Desde el Norte llegó (¡en moto!) con su entrenador Federico Guiñazú, el Diablito Ángel Arancibia (Lavalle); del Este se hicieron presentes los juninenses Alfredo Coki Soto y el Profe Maximiliano Segura. Del Gran Mendoza estuvieron la Chinita Brisa Alfonzo y el Tren Joel Mafauad (Las Heras), y el Turco Abraham Buonarrigo. El que está ubicado más al Oeste es el capitalino Juan Carrasco, el Titán del barrio La Favorita.

boxeo-mendocinos-campeones-marco garcia-angel arancibia Del Sur: el malargüino Marco García. Del Norte, el lavallino Ángel Arancibia. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Los pugilistas desafiaron la lluviosa y fría mañana y fueron hasta el monumento al Ejército Libertador en el Cerro de la Gloria, en el Parque. Los boxeadores estuvieron acompañados por sus entrenadores. Cinco de ellos son del Gimnasio Pablo Chacón y llegaron con el ex medallista olímpico (el último hasta ahora) y campeón mundial pluma y su ayudante Armando Andrada.

Marco García llegó con su padre y entrenador, Guillermo, y el director de Deportes de Malargüe, Juan Manuel Pardo Muñoz. Maximiliano Segura estuvo con Fabián Sosa, y Ángel Arancibia con Federico Guiñazú.

Embed - Sesión fotográfica con los campeones mendocinos en el cerro de la Gloria -backstage- (parte II)

boxeo-mendocinos-campeones-alfredo soto-maximiliano segura Del Este: los juninenses Alfredo Coki Soto y el Profe Maximiliano Segura. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El quién es quién de los campeones del boxeo de Mendoza

boxeo-mendocinos-campeones-juan carrasco El Titán Juan Carrasco. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Juan Javier Carrasco (21-2-0,13 KO) ha sido desde el amateurismo una gran promesa del pugilismo argentino. Profesional desde el 15 de octubre del 2016, es quien más cerca ha estado de combatir por un título ecuménico. El pasado 19 de octubre del 2024 peleó en el Aconcagua Arena una eliminatoria por el título Mundial ligero de la FIB, frente al ruso Zaur Abdullaev, pero perdió por KOT.

Ha obtenido los títulos Latino FIB, Sudamericano, Intercontinental FIB, y el pasado 17 de octubre del 2025 ganó en el Polimeni el título Cono Sur de peso ligero de la AMB, entidad donde tendrá la chance por el título Mundial Gold AMB de peso ligero.

boxeo-mendocinos-campeones-abraham buonarrigo El Turco: Abraham Buonarrigo. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Abraham Buonarrigo (16-5-0, 13 KO) es profesional desde el 10 de agosto del 2018, y ha sido campeón Latino mediano AMB, Sudamericano mediano, y el 27 de marzo obtuvo el Cono Sur AMB semipesado. Tuvo tres salidas al exterior por títulos intercontinentales donde sufrió derrotas. Este año ha declarado que es el de su consagración y que va a ser "campeón mundial".

boxeo-mendocinos-campeones-brisa alfonzo La Chinita. Brisa Alfonzo. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Embed - La Chinita Brisa Alfonzo, campeona argentina y Fedelatin AMB.

Brisa Alfonzo (9-1-1, 1 KO), debutó en el campo rentado el 20 de marzo del 2023, y el pasado 29 de agosto del 2025 logró el título argentino superpluma, al derrotar por descalificación a la jujeña Laura Carabajal. es la tercera pugilista mendocina en lograr el título de campeona de la FAB, luego de Yésica Marcos y Karen Alaniz. El 27 de marzo se quedó con el título Fedebol AMB de peso superpluma al derrotar por puntos en las Heras a la boliviana Melissa Bascope.

boxeo-mendocinos-campeones-joel mafauad El Tren. Joel Mafauad.

Joel Mafauad (14-2-0, 6 KO), es profesional desde el 6 de julio del 2018. En enero del 2023 logró el título Latino welter OMB. En mayo de ese año lo perdió por puntos en una unificación con el campeón argentino de la categoría, Cristian Javier Ayala. Recuperó esta faja de la Organización en el 2024 derrotando al olímpico Alberto Palmetta, luego tuvo una doble chance por título Internacional (FIB y OMB), pero cayó en letonia ante Karen Chukhadzhian. El pasado 27 de marzo noqueó en Tucumán a Mariano Farias y volvió a recuperar la faja de campeón Latino OMB welter.

boxeo-mendocinos-campeones-alfredo soto El Coki. Alfredo Luis Soto. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Alfredo Coki Soto (18-1-0, 12 KO), debutó como rentado el 11 de diciembre del 2020, y el 17 de mayo del año pasado, noqueó en Panamá, en dos rounds, al crédito local José Núñez, jornada donde se fraguó un falso doping positivo, luego desestimado por Asociación Mundial, y se quedó con el Latino ligero que estaba en juego. El pasado 13 de diciembre del 2025 sumó el título Sudamericano ligero.

boxeo-mendocinos-campeones-maximiliano segura El Profe. Maximiliano Segura. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Embed - El Profe Maximiliano Segura, campeón Sudamericano superligero.

Maximiliano Segura (20-1-1, 16 KO), este pupilo de Fabián Sosa en el gimnasio Pío Brito de Junín, estrenó su licencia profesional el 12 de mayo del noqueando a Jonathan Gandulfo. El 28 de mayo del 2022 superó a Emiliano Domínguez y se quedó con el título Sudamericano superligero vacante, el que defendió seis veces. en 2023 (19 de mayo) conquistó el título Feconsur CMB frentea Kelvinyer Salazar. Frente a Franco David Rodriguez unificó el título argentino, pero al título Sudamericano lo perdió luego en el "escritorio" (caduca cada seis meses). Sin embargo, el 13 de diciembre del 2025, reconquistó el cetro subcontinental noqueando técnicamente en cinco asaltos al venezolano Algerbis González.

boxeo-mendocinos-campeones-angel arancibia El Diablito. Ángel Arancibia. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Embed - Ángel Arancibia. El lavallino es campeón Argentino y Sudamericano.

Ángel Arancibia (10-1-1, 7 KO), pupilo de Federico Guiñazú en la escuela de este, en Lavalle, tuvo su estreno como púgil rentado el 24 de marzo del 2023. La carrera de este zurdo pegador ha sido meteórica. El 27 de julio del 2024 enfrentó -con sólo seis peleas- a David Núñez por el título Sudamericano, y perdió en fallo dividido. Tuvo revancha el 1 de febrero del 2025, cuando le ganó en Lavalle a Sixto Dionel Pérez (KOT8) y se coronó campeón argentino gallo. El 13 de diciembre de ese año sí pudo alcanzar el Sudamericano gallo, sacando con nocáut técnico en el cuarto round al venezolano Jeremy Díaz.

boxeo-mendocinos-campeones-marco garcia Kid Dinamita. Marco García Ovejero. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Marco García (18-1-1,11 KO), entrena en el gimnasio de su papá Guillermo en Malargüe. Debutó el 1 de mayo del 2021 con triunfo en Santa Fe. Su primer logro llegó pronto, el 9 de septiembre del 2022, cuando le ganó en Paraná a Walter Jesus Roca Rivero por KO1 y se quedó con el Título Mundial Juvenil mediano de la OMB. en el 2025 (13 de septiembre) derrotó por puntos a Luciano Chaparro Araujo en la FAB y conquistó el título Latino superwelter OMB. El pasado 21 de marzo, le ganó por puntos a Eduardo Gabriel Bloise y obtuvo el título Sudamericano superwelter vacante.