Trágico accidente en un gimnasio: cayó al vacío mientras corría en la cinta y murió

Cómo fue el trágico accidente en el gimnasio de Bahía Blanca

Según las primeras precisiones brindadas por los investigadores policiales, la víctima fatal, identificada como Roberto Juan Cafasso, se encontraba corriendo en una de las cintas fijas del sector de musculación y cardio, situada en el segundo piso del establecimiento.

Por motivos que aún se intentar esclarecer, de forma pericial, el hombre tropezó y perdió el equilibrio sobre la máquina. Sin poder aferrarse a nada, cayó desde el segundo piso del gimnasio.

Las heridas sufridas por el violento impacto contra el suelo provocaron su deceso en el acto, haciendo imposible cualquier maniobra de reanimación y decretando el terrible accidente.

cafasso, accidente Roberto Juan Cafasso tenía 69 años.

Tras un llamado de urgencia al servicio de emergencias, personal médico de una ambulancia constató el fallecimiento del hombre. Rápidamente se montó un fuerte operativo de seguridad en la zona que alteró la normalidad de la tarde del sábado en el centro comercial bahiense.

Quién era la víctima fatal del accidente

Con el correr de las horas, las autoridades locales lograron identificar a la persona fallecida en el gimnasio SportClub. Se trataba de Roberto Juan Cafasso, un reconocido abogado de 69 años de edad con una extensa y respetable trayectoria en el ámbito institucional, empresarial y portuario de la localidad.

Cafasso era una figura muy vinculada a la actividad agroexportadora del sur de la provincia de Buenos Aires. Como no puede ser de otra manera, la noticia de su deceso causó profunda consternación.