Melanie Acevedo se quedó con la medalla de plata de boxeo amateur en los Juegos Odesur de Panamá

boxeo-odesur-melanie acevedo (1) Melanie Acevedo, campeona de los Juegos Evita y campeona argentina de cadetes, brilló en los Juegos Odesur de la Juventud.

Los otros finalistas de la Selección argentina de boxeo amateur

Los otros representantes de la Federación Argentina de Box tuvieron mejor suerte que la lasherina y logaron el oro Sudamericano.

Embed - Los finalistas de la Selección juvenil de la FAB en los Juegos Odesur de Panamá

En los 60kg: Edgardo Peralta superó ampliamente y antes del límite a Maicon Dos Santos (Brasil), con un RSC1 (referí suspende el combate). Por la final de los 70kg: Santiago Giménez se impuso al colombiano Luis Yatt también sin llegar a las tarjetas. Giménez metió RSC2 y se trajo la presea dorada.

En los 55kg, Jeremías Manzelli se conformó con la medalla de plata al perder ajustadamente en fallo dividido (3-2) contra Gustavo Domínguez (Brasil).