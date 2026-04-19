Melanie Acevedo se quedó con la medalla de plata de boxeo amateur en los Juegos Odesur de Panamá

En su primera incursión en el boxeo amateur a nivel internacional, la lasherina Melanie Acevedo integró la Selección argentina que participa de los Juegos Sudamericanos juveniles de Panamá. Allí logró meterse en la final de los 57kg que se disputó este sábado.
Acevedo no pudo con la brasileña Sara Dos Santos, y esta se impuso por 5-0 y obtuvo la medalla de oro de los Juegos Odesur.
Embed - Melanie Acevedo compitiendo en el equipo argentino de boxeo amateur en los Odesur 2026 de Panamá
La lasherina Melanie Acevedo derrotó eficazmente a la colombiana Alixon Rivera en las semifinales y así accedió a esta final sudamericana.
Los otros finalistas de la Selección argentina de boxeo amateur
Los otros representantes de la Federación Argentina de Box tuvieron mejor suerte que la lasherina y logaron el oro Sudamericano.
Embed - Los finalistas de la Selección juvenil de la FAB en los Juegos Odesur de Panamá
En los 60kg: Edgardo Peralta superó ampliamente y antes del límite a Maicon Dos Santos (Brasil), con un RSC1 (referí suspende el combate). Por la final de los 70kg: Santiago Giménez se impuso al colombiano Luis Yatt también sin llegar a las tarjetas. Giménez metió RSC2 y se trajo la presea dorada.
En los 55kg, Jeremías Manzelli se conformó con la medalla de plata al perder ajustadamente en fallo dividido (3-2) contra Gustavo Domínguez (Brasil).