Boxeo: La mendocina Melanie Acevedo es finalista en los Juegos Odesur de la Juventud de Panamá

La mendocina destacada, proveniente del barrio Belgrano de Las Heras se impuso en forma contundente y sacó en el primer asalto por RSC (Referí suspende el combate) -análogo al nocáut técnico del profesionalismo- a Rivera, asegurándose de esta forma la medalla de plata de estos Juegos Panamericanos.

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Este sábado Melanie, que entrena en la Escuela de Boxeo del barrio Belgrano, que dirige su papá Daniel Chami Acevedo, va por toda la gloria en la final por el oro Sudamericano de los 57kg ante la brasileña Sara Dos Santos en el centro de Entrenamiento Atheyna Bylon, de Panamá.