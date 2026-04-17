Boxeo: La mendocina Melanie Acevedo es finalista en los Juegos Odesur de la Juventud de Panamá

Otros argentinos finalistas en estos Juegos Odesur 2026
55kg: Jeremías Manzelli que enfrenta a Gustavo Domínguez (Brasil). Manzelli venció a a Jeremías Borja (Ecuador) 3-2 en cuartos de final; y a Beymar López (Bolivia).
60kg: Edgardo Peralta combate por el oro contra Maicon Dos Santos (Brasil). Peralta llegó tras superar a al venezolano Cassiani Jordan en cuartos de final, y al chileno Kevin Vázquez (RSC1).
70kg: Santiago Giménez, dirime con el colombiano Luis Yatt. Giménez. En cuartos de final se impuso al venezolano Aaron García (5-0), y en semifinales superó al brasileño Matheus Dos Nascimento (4-1).
El equipo que representa a la Federación Argentina de Box -FAB- está integrado por el entrenador Daniel Rafael González, y el preparador físico Gabriel Lemme.