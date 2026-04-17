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Boxeo: La mendocina Melanie Acevedo es finalista en los Juegos Odesur de la Juventud de Panamá

La lasherina Melanie Acevedo derrotó por RSC1 en la semifinal a la colombiana Rivera y se aseguró la medalla de plata en boxeo en los Juegos Odesur de Panamá

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
La Lasherina Melanie Acevedo ya se aseguró la medalla de plata de boxeo amateur en los Juegos Odesur de Panamá 2026.

La Lasherina Melanie Acevedo ya se aseguró la medalla de plata de boxeo amateur en los Juegos Odesur de Panamá 2026.

Integrando la Selección argentina de boxeo amateur, la lasherina Melanie Acevedo derrotó eficazmente a la colombiana Alixon Rivera en las semifinales de los 57 kilogramos y logró el pasaje a la final de este sábado en los Juegos Panamericanos de la Juventud que se realizan en Panamá.

La mendocina destacada, proveniente del barrio Belgrano de Las Heras se impuso en forma contundente y sacó en el primer asalto por RSC (Referí suspende el combate) -análogo al nocáut técnico del profesionalismo- a Rivera, asegurándose de esta forma la medalla de plata de estos Juegos Panamericanos.

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Este sábado Melanie, que entrena en la Escuela de Boxeo del barrio Belgrano, que dirige su papá Daniel Chami Acevedo, va por toda la gloria en la final por el oro Sudamericano de los 57kg ante la brasileña Sara Dos Santos en el centro de Entrenamiento Atheyna Bylon, de Panamá.

Otros argentinos finalistas en estos Juegos Odesur 2026

55kg: Jeremías Manzelli que enfrenta a Gustavo Domínguez (Brasil). Manzelli venció a a Jeremías Borja (Ecuador) 3-2 en cuartos de final; y a Beymar López (Bolivia).

60kg: Edgardo Peralta combate por el oro contra Maicon Dos Santos (Brasil). Peralta llegó tras superar a al venezolano Cassiani Jordan en cuartos de final, y al chileno Kevin Vázquez (RSC1).

70kg: Santiago Giménez, dirime con el colombiano Luis Yatt. Giménez. En cuartos de final se impuso al venezolano Aaron García (5-0), y en semifinales superó al brasileño Matheus Dos Nascimento (4-1).

El equipo que representa a la Federación Argentina de Box -FAB- está integrado por el entrenador Daniel Rafael González, y el preparador físico Gabriel Lemme.

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