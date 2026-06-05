En la antesala del Día del Amigo, el próximo 18 de julio, Puesto del Indio será escenario de una experiencia pensada para compartir entre amigos, disfrutar grandes vinos y vivir una tarde diferente rodeados de naturaleza, gastronomía y música.
Isidris Sunset presenta Fuegos de Invierno - Wine Experience, una edición especial del Día del Amigo
El vino, el fuego y la montaña se conjugan en una nueva edición de Fuegos de Invierno – Wine Experience, la propuesta de Isidris Sunset para el Día del Amigo
Durante la jornada, de 13 a 18, los asistentes podrán recorrer un circuito de degustación con 16 bodegas y más de 50 etiquetas, descubrir propuestas gastronómicas de cocina al fuego y disfrutar de una cuidada ambientación en plena montaña.
La música estará a cargo de Igna Aguinaga, quien acompañará la experiencia con un DJ Set especialmente seleccionado para crear la atmósfera perfecta de esta edición invernal.
Bodegas confirmadas para el festejo del Día del Amigo
- Bodega Niven.
- Budeguer.
- Don Rosendo Wines.
- El Enemigo.
- El Relator.
- Finca Magnolia.
- Funckenhausen.
- Lui Wines.
- Malpensado Sparkling Wines.
- Mauricio Lorca Autor de Vinos.
- Nieto Senetiner.
- Norton.
- Otro Loco Más.
- Sombrero by Huentala Wines.
- Trivento.
- Viña Jardín de María 1910.
Entradas
$35.000. Ingreso + 3 degustaciones.
$45.000. Ingreso + 4 degustaciones.
$60.000. Ingreso + 4 degustaciones + propuesta gastronómica.
Con cupos limitados y un formato íntimo, Fuegos de Invierno propone celebrar la amistad alrededor del vino, el fuego y la montaña, en una experiencia que reúne lo mejor de Mendoza en una sola tarde.
- Sábado 18 de julio | 13 a 18 | Puesto del Indio, Las Heras.
- Produce: Nero Producciones y Puesto del Indio.
- Acompañan: Isidris, Corona y El Relator Wines.