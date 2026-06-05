Isidris Sunset presenta Fuegos de Invierno - Wine Experience, una edición especial del Día del Amigo

Durante la jornada, de 13 a 18, los asistentes podrán recorrer un circuito de degustación con 16 bodegas y más de 50 etiquetas, descubrir propuestas gastronómicas de cocina al fuego y disfrutar de una cuidada ambientación en plena montaña.

La música estará a cargo de Igna Aguinaga, quien acompañará la experiencia con un DJ Set especialmente seleccionado para crear la atmósfera perfecta de esta edición invernal.