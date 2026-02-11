Isidris Sunset inaugura su temporada 2026 con dos fechas exclusivas en Puesto del Indio

La temporada de atardeceres en Mendoza recupera uno de sus escenarios más destacados. Puesto del Indio vuelve a abrir sus puertas para dar inicio formal a la temporada 2026 de Isidris Sunset, consolidando una propuesta que une entretenimiento y paisaje a pocos minutos de la ciudad.
El lanzamiento oficial del ciclo se realizó con un evento diurno que convocó a periodistas e influencers locales. Durante la jornada, los invitados pudieron redescubrir las instalaciones y el entorno natural de Isidris, validando la experiencia que se ofrecerá al público: una ubicación estratégica enclavada en la montaña con vistas panorámicas de 360°.
Bajo la organización de Nero y Puesto del Indio - Isidris, y tras el antecedente exitoso de diciembre con Emmanuel Horvilleur, la agenda 2026 arranca con fuerza presentando dos ediciones que prometen alta convocatoria.
Domingo 15 de febrero: edición Carnaval
El primer gran hito de la temporada llega este fin de semana largo. Para la Edición Carnaval, la cabina estará liderada por Meme Bouquet con un House Set enérgico. La grilla se completa con Cele Arrabal y un set de funny music, garantizando una atmósfera festiva ideal para bailar mientras cae el sol.
Sábado 21 de marzo: fusión de estilos
El cierre del verano estará a cargo de Chapa & Castelo. El dúo tomará el control de la bandeja en Puesto del Indio para desplegar su sello característico: una fusión de rock & roll con bases electrónicas (techno y house) que aporta una identidad sonora distinta al circuito de sunsets.
Gastronomía y Sponsors
Isidris Sunset se plantea como una experiencia integral. El predio contará con barras de coctelería, degustación de vinos y una oferta gastronómica de nivel. El ciclo cuenta con el respaldo de Corona como main sponsor, y el acompañamiento de Las Heras, Branca y Aperol.
Venta de entradas
Los tickets para ambas fechas se encuentran disponibles en la plataforma Venti.
- Domingo 15/02 (Carnaval): Adquirir entradas aquí
- Sábado 21/03 (Chapa & Castelo): Adquirir entradas aquí
Lo que dejó la presentación en Puesto del Indio
Durante el evento de lanzamiento, periodistas e influencers recorrieron Puesto del Inidio, su hotel, sus lodge, el helipuerto, el centro de regionales y los jardines del restaurente Isidris, que ofrecen vistas inigualables: