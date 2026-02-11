Isidris Sunset inaugura su temporada 2026 con dos fechas exclusivas en Puesto del Indio

isidris sunset (3) Puesto del Indio vuelve a abrir sus puertas para dar inicio formal a la temporada 2026 de Isidris Sunset.

Domingo 15 de febrero: edición Carnaval

El primer gran hito de la temporada llega este fin de semana largo. Para la Edición Carnaval, la cabina estará liderada por Meme Bouquet con un House Set enérgico. La grilla se completa con Cele Arrabal y un set de funny music, garantizando una atmósfera festiva ideal para bailar mientras cae el sol.

Sábado 21 de marzo: fusión de estilos

El cierre del verano estará a cargo de Chapa & Castelo. El dúo tomará el control de la bandeja en Puesto del Indio para desplegar su sello característico: una fusión de rock & roll con bases electrónicas (techno y house) que aporta una identidad sonora distinta al circuito de sunsets.

Embed - Isidris, Puesto el Indio - Sunset

Gastronomía y Sponsors

Isidris Sunset se plantea como una experiencia integral. El predio contará con barras de coctelería, degustación de vinos y una oferta gastronómica de nivel. El ciclo cuenta con el respaldo de Corona como main sponsor, y el acompañamiento de Las Heras, Branca y Aperol.

Venta de entradas

Los tickets para ambas fechas se encuentran disponibles en la plataforma Venti.

Lo que dejó la presentación en Puesto del Indio

Durante el evento de lanzamiento, periodistas e influencers recorrieron Puesto del Inidio, su hotel, sus lodge, el helipuerto, el centro de regionales y los jardines del restaurente Isidris, que ofrecen vistas inigualables:

isidris-sunset-(5) Puesto del Indio tiene una ubicación estratégica enclavada en la montaña con vistas panorámicas de 360°. Crédito: Cristian Lozano.

isidris sunset (2) El ciclo cuenta con el respaldo de Corona como main sponsor. Crédito: Cristian Lozano.

isidris sunset (4) Los invitados pudieron redescubrir las instalaciones y el entorno natural de Isidris, con su ubicación estratégica enclavada en la montaña con vistas panorámicas de 360°.