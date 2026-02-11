La avanzada "Therian", entre la alarma por ataques en la vía pública y su nueva escuela

Según el relato de la madre, la adolescente fue interceptada por un grupo de jóvenes que vestían máscaras de animales (lobos o perros). Lo que inicialmente pareció una broma —los jóvenes la rodearon y olfatearon— terminó en una agresión física cuando uno de ellos la mordió en el tobillo, provocándole una herida.

El atacante se encontraba presuntamente en un estado de "shift", un término utilizado dentro de la comunidad para describir momentos en los que el individuo experimenta una conexión sensorial y conductual profunda con su animal interior, dejando de lado el comportamiento humano.

"Fyrulais": La primera escuela para "animales humanos"

Casi en paralelo a estos incidentes, se viralizó la creación de "Fyrulais", presentada como la primera escuela therian de Argentina. A través de flyers que circulan en TikTok e Instagram, la institución ofrece clases para aquellos que buscan perfeccionar su identidad animal.

therians Los therians realizan talleres para adoptar modales y reacciones propias de especies como zorros o lobos.

La propuesta curricular de la escuela incluye:

Técnicas de desplazamiento: Clases de caminata en cuatro patas y saltos.

Entrenamiento en ladridos, aullidos y gruñidos. Comportamiento: Talleres para adoptar modales y reacciones propias de especies como zorros o lobos.

Aunque para muchos sectores de la sociedad esto es visto como una excentricidad o una moda pasajera, para los integrantes de esta comunidad se trata de una vivencia identitaria seria. Sin embargo, la difusión de este tipo de espacios académicos ocurre en un momento de tensión, donde la opinión pública debate sobre la seguridad y la convivencia social.

Therians Accesorios como colas, orejas y máscaras artesanales para expresar la "animalidad"

¿Qué es ser un Therian?

A diferencia de los "furries" (quienes disfrutan del disfraz de animales antropomórficos como un hobby), los therians sostienen que su conexión con el animal es intrínseca y espiritual. Utilizan accesorios como colas, orejas y máscaras artesanales para expresar su "animalidad", y suelen organizarse en grupos o "manadas".

Sus manifestaciones en espacios públicos y el caso de la agresión en Córdoba ha puesto el foco en la necesidad de comprender este fenómeno desde lo sociológico. lo psciolóciogo y lo cultural. En rasgos generales los profesionales sostienen que en la mayoría de los casos esta clase de identificación no constituye ningún tipo de trastorno, sino un proceso de exploración personal, construcción de identidad y búsqueda de pertenencia, sobre todo durante la adolescencia y la juventud, etapas de prueba y error identitario.

Juntada therian en Mendoza

A través de la cuenta de TikTok anita.tunenafavorita se convocó a una juntada therian en Mendoza. Será el viernes 20 de febrero a las 16.30 en Plaza Independencia. A pesar de ser una cuenta con 120 seguidores, las reacciones a la publicación son sorprendentes: muchísima gente guardó y compartió el anuncio de la juntada.

