La avanzada "Therian", entre la alarma por ataques en la vía pública y su nueva escuela

La rodearon, la cercaron, se acercaron y la olfatearon. Luego como si fuera una presa sin escapatoria fue atacada. Uno de ellos la mordió en el tobillo y le provocó una herida. Juegos, identidades y exploración.
Lo que comenzó como una tendencia viral en redes sociales ha cruzado la barrera de lo digital para instalarse en la realidad argentina. El fenómeno de los "therians", que se trata de personas que se identifican interna o espiritualmente con animales no humanos, y que viene ganando notoriedad en los últimos días tras la denuncia de un violento episodio en Córdoba y la aparición de la primera escuela dedicada a enseñar comportamientos animales en el país.
Ataque y preocupación en Jesús María
La tranquilidad de la localidad cordobesa de Jesús María se vio alterada por una denuncia que encendió las alarmas sobre los límites de esta subcultura. Una mujer denunció que su hija de 14 años fue atacada por un joven "therian" en pleno centro de la ciudad.
Según el relato de la madre, la adolescente fue interceptada por un grupo de jóvenes que vestían máscaras de animales (lobos o perros). Lo que inicialmente pareció una broma —los jóvenes la rodearon y olfatearon— terminó en una agresión física cuando uno de ellos la mordió en el tobillo, provocándole una herida.
El atacante se encontraba presuntamente en un estado de "shift", un término utilizado dentro de la comunidad para describir momentos en los que el individuo experimenta una conexión sensorial y conductual profunda con su animal interior, dejando de lado el comportamiento humano.
"Fyrulais": La primera escuela para "animales humanos"
Casi en paralelo a estos incidentes, se viralizó la creación de "Fyrulais", presentada como la primera escuela therian de Argentina. A través de flyers que circulan en TikTok e Instagram, la institución ofrece clases para aquellos que buscan perfeccionar su identidad animal.
La propuesta curricular de la escuela incluye:
- Técnicas de desplazamiento: Clases de caminata en cuatro patas y saltos.
- Comunicación: Entrenamiento en ladridos, aullidos y gruñidos.
- Comportamiento: Talleres para adoptar modales y reacciones propias de especies como zorros o lobos.
Aunque para muchos sectores de la sociedad esto es visto como una excentricidad o una moda pasajera, para los integrantes de esta comunidad se trata de una vivencia identitaria seria. Sin embargo, la difusión de este tipo de espacios académicos ocurre en un momento de tensión, donde la opinión pública debate sobre la seguridad y la convivencia social.
¿Qué es ser un Therian?
A diferencia de los "furries" (quienes disfrutan del disfraz de animales antropomórficos como un hobby), los therians sostienen que su conexión con el animal es intrínseca y espiritual. Utilizan accesorios como colas, orejas y máscaras artesanales para expresar su "animalidad", y suelen organizarse en grupos o "manadas".
Sus manifestaciones en espacios públicos y el caso de la agresión en Córdoba ha puesto el foco en la necesidad de comprender este fenómeno desde lo sociológico. lo psciolóciogo y lo cultural. En rasgos generales los profesionales sostienen que en la mayoría de los casos esta clase de identificación no constituye ningún tipo de trastorno, sino un proceso de exploración personal, construcción de identidad y búsqueda de pertenencia, sobre todo durante la adolescencia y la juventud, etapas de prueba y error identitario.
Juntada therian en Mendoza
A través de la cuenta de TikTok anita.tunenafavorita se convocó a una juntada therian en Mendoza. Será el viernes 20 de febrero a las 16.30 en Plaza Independencia. A pesar de ser una cuenta con 120 seguidores, las reacciones a la publicación son sorprendentes: muchísima gente guardó y compartió el anuncio de la juntada.
Fuentes: Noticias Argentinas, La Mañana de Neuquén, A24.com y Archivo Diario UNO