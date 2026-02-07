Éramos muchos y parió la choca: ¿qué son los therians?

No requieren trajes complejos para su experiencia. Alcanza con orejas o colas como símbolos externos porque internamente se sienten animales. También relatan episodios llamados “shifts”, cambios en la forma de sentir o de comportarse que ocurren, pero no pierden contacto con la realidad cotidiana y social.

Psicólogos y sociólogos sostienen que en la mayoría de los casos esta clase de identificación no constituye ningún tipo de trastorno, sino un proceso de exploración personal, construcción de identidad y búsqueda de pertenencia, sobre todo durante la adolescencia y la juventud, etapas de prueba y error identitario.

Es decir, probablemente, una vez superada esta etapa, miren hacia atrás y digan con orgullo "yo fui therian", como quien hoy dice "yo jugaba muy bien de 4, pero preferí seguir estudiando". Es posible que también digan "qué pelotudo era", como cualquier persona de bien alguna vez reconoció.

Los therians y el debate en las redes

Los videos therians que se comparten en las redes sociales generan innumerables comentarios de todo tipo. Pero principalmente los de incomprensión, burla y hasta odio totalmente injustificado. Uno que me llamó la atención: "Hay un remedio para eso, se llama colimba". Demasiado.

El comediante venezolano Víctor Medina lo planteó de manera genial. Consideró a los therians como cultores de una tendencia que ciertas generaciones ya no pueden comprender y se incluye en ellas a sus 37 años de edad.

Sin embargo, hace un paralelismo genial con el fútbol amateur. "He vivido toda mi vida con venezolanos que se creen del Real Madrid" dice y despierta la risa de su público. También plantea que los therians se juntan en una plaza a comportarse como los animales que sienten ser con algo que marque esa identificación: un rabo, una máscara perruna, unas orejas de gato. ¿Qué diferencia hay con quienes se juntan en una cancha con la 7 de Ronaldo o el corte de pelo de Garnacho?

Medina cierra con un ejemplo buenísimo: "Yo he visto amigos jugar fútbol amateur y -cuando hacen un gol- hacen el siúuuuu (el icónico festejo de Ronaldo). Es lo mismo que sentirse conejo".

Juntada therian en Mendoza

A través de la cuenta de TikTok anita.tunenafavorita se convocó a una juntada therian en Mendoza. Será el viernes 20 de febrero a las 16.30 en Plaza Independencia. A pesar de ser una cuenta con 120 seguidores, las reacciones a la publicación son sorprendentes: muchísima gente guardó y compartió el anuncio de la juntada.