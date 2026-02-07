El histórico 6 de febrero no solo marcó la condena más dura contra un magistrado federal en Mendoza: 18 años para el ex juez Walter Bento. Como parte de la red de coimas millonarias también fueron condenados su esposa Marta Isabel Boiza y su hijo Nahuel Bento.
La caída del clan Bento: penas de 5 a 18 años y la pérdida de Audis, BMW y departamentos de lujo
Además de la condena histórica al ex juez Walter Bento, se conocieron las penas para su esposa y su hijo y el Tribunal marcó el destino de sus bienes.
Boiza fue sentenciada a 6 años, mientras que Nahuel, uno de los tres hijos del matrimonio, recibió 5 años de prisión, aunque ambos seguirán en libertad hasta que la sentencia quede firme.
El megajuicio, de más de dos años y medio, dejó al descubierto el derrumbe de un clan familiar que durante años acumuló propiedades de lujo, autos Premium y fondos de comercio.
Las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra fijaron el destino de ese patrimonio.
La caída del imperio familiar liderado por Walter Bento
El Tribunal Oral Federal ordenó que la Justicia avance sobre el conjunto de propiedades que la familia Bento acumuló mientras funcionaba la red de coimas, lo que incluye 8 departamentos en zonas residenciales de alta cotización, 7 locales comerciales y 4 vehículos de lujo.
Además, el ex juez fue condenado a pagar una multa de $540 millones.
El paquete muestra el tamaño del “imperio Bento”, construido -según la sentencia- con dinero proveniente del cobro de coimas que alcanzaron 1.8 millones de dólares.
La Fiscalía había pedido el decomiso de todos los bienes de Walter Bento. Sin embargo, las juezas resolvieron dejar exceptuados la casa familiar del barrio Palmares y una camioneta Audi Q5.
Del clan familiar, Luciano Bento, que estuvo involucrado en la causa, fue absuelto por el Tribunal a pedido de la Fiscalía. El otro hijo es Facundo, quien padece una parálisis cerebral.
Uno por uno, los bienes que perdió el clan Bento
Inmuebles:
- Departamento en calle España, Ciudad.
- Departamento con cochera y baulera en la Torre Eugenia de Villa Palmares.
- 2 departamentos con cochera y baulera en las Torres Carolinas de Villa Palmares.
- Departamento con cochera en el complejo Vista Cruz, Godoy Cruz.
- 3 departamentos con estacionamiento en Bosques de Mayo, Maipú.
- 7 locales comerciales en Il Mercato, Maipú.
- Cochera en el edificio Puy V, Ciudad
Vehículos:
- Auto Audi S3.
- Auto Audi A3.
- Camioneta BMW X6.
- Auto BMW 335i.
Además de Walter Bento, su esposa Marta Boiza y su hijo Nahuel, también fueron condenados en el megajuicio como parte de la red de coimas 5 abogados, un comisario de la Policía de Mendoza y un narcotraficante.
Por pagar sumas millonarias, otras siete personas, entre ellas el padre de Diego Aliaga.
Las condenas de la familia Bento
- Walter Bento: pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $540 millones, por asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo por ocho hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por haber actuado como miembro de una banda y en ejercicio de la función pública, falsedad ideológica por dos hechos y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba.
- Marta Isabel Boiza Yorino: pena de 6 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $346.159, por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria, lavado de activos agravado como coautora y falsedad ideológica por dos hechos.
- Nahuel Agustín Bento Boiza: pena de 5 años de prisión y multa de $16.642.040, por lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una banda.
Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento
La investigación que nació en 2021 determinó que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicada a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarios o la libertad.
Diego Aliaga -un hombre que fue asesinado a mediados de 2020- era la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.
En el megajuicio se determinó que las coimas que pudieron demostrar alcanzaron el monto total de 1.8 millones de dólares, aproximadamente.
Otra pata de la investigación fue contra Walter Bento y su clan familiar, quienes se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.
Del otro lado, los abogados defensores sostenían que es una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado.