La caída del clan Bento: penas de 5 a 18 años y la pérdida de Audis, BMW y departamentos de lujo

walter bento nahuel bento Walter Bento junto a su hijo Nahuel, también condenado. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra fijaron el destino de ese patrimonio.

La caída del imperio familiar liderado por Walter Bento

El Tribunal Oral Federal ordenó que la Justicia avance sobre el conjunto de propiedades que la familia Bento acumuló mientras funcionaba la red de coimas, lo que incluye 8 departamentos en zonas residenciales de alta cotización, 7 locales comerciales y 4 vehículos de lujo.

Además, el ex juez fue condenado a pagar una multa de $540 millones.

El paquete muestra el tamaño del “imperio Bento”, construido -según la sentencia- con dinero proveniente del cobro de coimas que alcanzaron 1.8 millones de dólares.

La Fiscalía había pedido el decomiso de todos los bienes de Walter Bento. Sin embargo, las juezas resolvieron dejar exceptuados la casa familiar del barrio Palmares y una camioneta Audi Q5.

walter bento juicio sentencia Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Del clan familiar, Luciano Bento, que estuvo involucrado en la causa, fue absuelto por el Tribunal a pedido de la Fiscalía. El otro hijo es Facundo, quien padece una parálisis cerebral.

Uno por uno, los bienes que perdió el clan Bento

Inmuebles:

Departamento en calle España, Ciudad.

Departamento con cochera y baulera en la Torre Eugenia de Villa Palmares.

2 departamentos con cochera y baulera en las Torres Carolinas de Villa Palmares.

Departamento con cochera en el complejo Vista Cruz, Godoy Cruz.

3 departamentos con estacionamiento en Bosques de Mayo, Maipú.

7 locales comerciales en Il Mercato, Maipú.

Cochera en el edificio Puy V, Ciudad

Vehículos:

Auto Audi S3.

Auto Audi A3.

Camioneta BMW X6.

Auto BMW 335i.

Además de Walter Bento, su esposa Marta Boiza y su hijo Nahuel, también fueron condenados en el megajuicio como parte de la red de coimas 5 abogados, un comisario de la Policía de Mendoza y un narcotraficante.

Por pagar sumas millonarias, otras siete personas, entre ellas el padre de Diego Aliaga.

walter bento juicio días finales Así llegaba el ex juez Walter Bento a tribunales en la semana más trascendental del megajuicio. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Las condenas de la familia Bento

Walter Bento : pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $540 millones, por asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo por ocho hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por haber actuado como miembro de una banda y en ejercicio de la función pública, falsedad ideológica por dos hechos y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba.

: pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $540 millones, por asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo por ocho hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por haber actuado como miembro de una banda y en ejercicio de la función pública, falsedad ideológica por dos hechos y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba. Marta Isabel Boiza Yorino : pena de 6 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $346.159, por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria, lavado de activos agravado como coautora y falsedad ideológica por dos hechos.

: pena de 6 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $346.159, por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria, lavado de activos agravado como coautora y falsedad ideológica por dos hechos. Nahuel Agustín Bento Boiza: pena de 5 años de prisión y multa de $16.642.040, por lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una banda.

Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento

La investigación que nació en 2021 determinó que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicada a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarios o la libertad.

Diego Aliaga -un hombre que fue asesinado a mediados de 2020- era la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.

diego-aliaga.jpg Diego Aliaga. El caso que investiga su muerte ahora lo tiene la Justicia Provincial.

En el megajuicio se determinó que las coimas que pudieron demostrar alcanzaron el monto total de 1.8 millones de dólares, aproximadamente.

Otra pata de la investigación fue contra Walter Bento y su clan familiar, quienes se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.

Del otro lado, los abogados defensores sostenían que es una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado.