El abogado de Walter Bento, tras la pena de 18 años: "Esto recién empieza"

walter bento nahuel bento El ex juez federal y su hijo, minutos antes de la sentencia. Foto: Axel Lloret. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Más allá de la dura condena contra Walter Bento, el Tribunal también ordenó el decomiso de casi todos sus bienes excepto la coqueta casa familiar del barrio Palmares y una camioneta de alta gama Audi Q5. "Algunos temas vinculados al decomiso fueron favorables sobre todo para Facundo Bento, que todos ya saben la condición que tiene", dijo en referencia al hijo del matrimonio que padece una severa discapacidad.

Los próximos pasos a seguir será esperar los fundamentos de la sentencia que las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra emitirán en las próximas semanas. Luego, comenzarán a correr los plazos para que la defensa de Walter Bento intente revertir su suerte ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento

La investigación que nació en 202, determinó que que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicada a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarios o la libertad.

Diego Aliaga -un hombre que fue asesinado a mediados de 2020- era la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.

abogados walter bento walter juicio coimas en mendoza Dos de los abogados de Walter Bento, Mariano Fragueiro y Felipe Salvarezza. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

En el megajuicio se determinó que las coimas que pudieron demostrar alcanzaron el monto total de 1.8 millones de dólares, aproximadamente.

Otra pata de la investigación fue contra Walter Bento y su clan familiar, quienes se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.