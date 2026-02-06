Hallaron a un hombre muerto en Las Heras y su pareja pasó días junto al cuerpo hasta ser rescatada

Mujer policía en Mendoza La policía acudió tras el llamado de una vecina, que detectó un olor nauseabundo en la casa contigua a su vivienda, además de nulo movimiento en el lugar.

El aviso a la Policía que encendió la alarma

El hecho se descubrió cerca de las 19 de este viernes, cuando una vecina llamó a la Policía, tras notar que la casa permanecía con la puerta abierta, aunque con la reja cerrada, y que desde el interior emanaba un intenso olor nauseabundo. Según relató, esa situación se repetía desde hacía varios días, junto a la presencia constante de moscas.

Ante la falta de respuestas, la mujer subió al techo de su vivienda y desde el patio trasero logró observar a dos personas mayores recostadas, aparentemente sin signos vitales. Con esa información, efectivos de la Comisaría 36 se desplazaron al lugar.

El hallazgo del hombre muerto

Por orden del fiscal de Homicidios en turno, Sebastián Pareja, la Policía forzó el ingreso al domicilio. En el interior encontraron al hombre muerto, aparentemente varios días antes, y a su pareja aún respirando.

De inmediato se solicitó asistencia médica y la mujer fue trasladada en ambulancia al hospital Carrillo, donde quedó internada. En el lugar trabajó personal de Policía Científica para relevar la escena y avanzar con las pericias correspondientes.

Una hipótesis de la investigación

El hombre muerto fue identificado como Carlos Palacios. La mujer, Ana Alarcón, es de edad avanzada y convivía con él en la vivienda del barrio Santa Teresita. Ambos vivían solos y no se registraron, en principio, signos de violencia en el lugar.

La casa quedó momentáneamente bajo resguardo mientras se completaban las medidas judiciales, y luego fue entregada a familiares, según dispuso el fiscal a cargo de la causa.

Una de las hipótesis que analizan los investigadores es que, tras la muerte del hombre, la mujer no pidió ayuda y permaneció junto a él durante varios días, en un estado de abandono extremo. Las razones de esa situación aún no están claras y forman parte de la investigación en curso.

La causa sigue abierta para determinar las circunstancias exactas de la muerte y establecer si existió o no la intervención de terceros, además de evaluar el estado de salud y el cuadro social de la mujer rescatada.