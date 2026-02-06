Condena histórica para Walter Bento a 18 años de prisión por corrupción

Durante la audiencia de cesura, la Fiscalía Federal había pedido una pena de 18 años de prisión, multa de $750 millones, inhabilitación perpetua y el decomiso de todos sus bienes. En contraparte, los abogados defensores de Walter Bento pidieron 5 años de prisión en modalidad domiciliaria.

juicio walter bento El Tribunal que dictó sentencia contra Walter Bento. Foto: Axel Lloret.

El Tribunal Oral Federal finalmente dictó contra Walter Bento una pena de 18 años de prisión. Los delitos que cometió fueron jefe de asociación ilícita, 8 hechos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, 2 hechos de falsedad ideológica y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

Las juezas también hiciero lugar a una multa de $540 millones para Walter Bento, además del decomiso de todos sus bienes entre los que hay 7 departamentos, varios locales comerciales en Il Mercato y 4 vehículos. Quedaron exceptuados la casa familiar del barrio Palmares y una camioneta Audi Q5.

Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento

La investigación que nació en 2021 determinó que que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicada a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarios o la libertad.

Diego Aliaga -un hombre que fue asesinado a mediados de 2020- era la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.

diego-aliaga.jpg Diego Aliaga, el hombre cuyo asesinato ayudó a develar el caso contra Walter Bento.

En el megajuicio se determinó que las coimas que pudieron demostrar alcanzaron el monto total de 1.8 millones de dólares, aproximadamente.

Otra pata de la investigación fue contra Walter Bento y su clan familiar, quienes se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.

Del otro lado, los abogados defensores sostenían que es una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado.