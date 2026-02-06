Los cambios claves en el Acceso Este de Guaymallén desde el lunes 9 de febrero

acceso este lateral norte guaymallén La circulación de la lateral norte del Acceso Este, en Guaymallén, será unicamente hacia el oeste desde el lunes. Infografia: Guaymallén

Esto implica que de punta a punta en Guaymallén, las laterales tendrán un sentido único, y será igual a cada mano del Acceso Este. En este sentido, la circulación de la lateral norte irá desde calle Arturo González hacia el Nudo Vial, es decir que los vehículos circularán por allí unicamente hacia el oeste.

Mientras que por la lateral sur el tránsito irá desde el Nudo Vial hacia calle Arturo González, es decir que se podrá ir solo hacia el este.

acceso este lateral sur guaymallén La circulación de la lateral sur del Acceso Este, en Guaymallén, será unicamente hacia el este desde el lunes. Infografia: Guaymallén

El municipio de Guaymallén indicó que estos cambios se realizan antes del comienzo de clases el 25 de febrero, para que todos los conductores conozcan y se acostumbren a los nuevos recorridos eviten demoras inesperadas.

Guaymallén prohibirá estacionar en tramos de las laterales del Acceso Este

Esta prohibición total también entra en vigencia desde el lunes 9 de febrero sobre ambas laterales del Acceso Este debido a la modificación del tránsito por esa zona de Guaymallén.

acceso este laterales estacionamiento guaymallén 2 Guaymallén ya señalizó los sectores de las laterales del Acceso Este donde no se podrá estacionar. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Detallaron que en la lateral norte no se podrá estacionar entre los cruces de calles Hilario Cuadros y La Purísima, mientras que en la lateral sur no se podrá entre los cruces de calles Cañadita Alegre y Curupaití.

acceso este laterales estacionamiento guaymallén Infografia: Guaymallén

Esto se mantendrá el tiempo que duren los trabajos sobre el Acceso Este, la obra vial más importante de los últimos 50 años, la cual se prevé que comience en mayo y tenga una duración de 2 años.

Los cambios en el tránsito de Guaymallén afectan al transporte público

El cambio de sentido de las laterales del Acceso Este también provocó modificaciones en los recorridos de colectivos, por lo que los usuarios deberán estar atentos y utilizar la app Mendotran Cuándo Subo o los canales oficiales de cada grupo para conocer por dónde pasará cada línea.

Los grupos que tendrán modificaciones son 200, 300, 800 y 900 también desde el lunes 9 de febrero. Además, es posible que esto influya en los horarios de cada recorridos.

Los cambios del transporte público en Guaymalén son los siguientes:

acceso este laterales transporte publico colectivos guaymallén Foto: Mendotran

acceso este laterales transporte publico colectivos guaymallén 2 Foto: Mendotran

acceso este laterales transporte publico colectivos guaymallén 3 Foto: Mendotran

acceso este laterales transporte publico colectivos guaymallén 4 Foto: Mendotran

acceso este laterales transporte publico colectivos guaymallén 5 Foto: Mendotran

acceso este laterales transporte publico colectivos guaymallén 6 Foto: Mendotran

acceso este laterales transporte publico colectivos guaymallén 7 Foto: Mendotran

A través de sus redes, Mendotran publicó las líneas que tendrán otro camino desde el lunes en Guaymallén por el cambio de sentido en las laterales del Acceso Este.