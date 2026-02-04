Intensa persecución y disparos en Las Heras: el sospechoso logró escapar y abandonó un auto robado

El conductor del Fiesta se vio acorralado por los policías que se bajaron de los móviles 4029 y 4081 mientras le decían que se bajara del auto y se entregara. Pero el hombre hizo todo lo contrario.

La persecución en Las Heras que terminó con un sospechoso prófugo

A pesar de estar prácticamente rodeado, el presunto delincuente no tenía nada que perder y se arriesgó. Aceleró a toda velocidad contra los policías sin importarle si los atropellaba.

Los efectivos respondieron a esta situación con disparos hacia el rodado, especialmente hacia las ruedas para detener su marcha, pero ni siquiera esto detuvo al sospechoso, quien siguió, chocó con los móviles y salió del callejón.

El conductor del Fiesta retomó su huida por calle San Martín hacia el norte, donde fue perseguido por los policías del móvil 3853 hasta el cruce con calle Entre Ríos.

Cerca de ese lugar el sospechoso se bajó del auto con un arma de fuego en sus manos y corrió por un pasillo hacia el interior del barrio Yapeyú, donde lo perdieron de vista.

Los efectivos recorrieron la zona, pero no encontraron al presunto delincuente. De todas formas, recuperaron el Ford Fiesta gris que había quedado abandonado y constataron que tenía las marcas de los disparos.

En el lugar trabajó Policía Científica y de la Unidad Investigativa de Las Heras, quienes encontraron en una acequia un revolver calibre 22 con 5 cartuchos sin percutar. Mientras revisan las cámaras de seguridad públicas y privadas para tratar de identificar al hombre que escapó.

Además, constataron que el auto usado en la persecución tenía colocadas patentes que no coincidían con el grabado de los cristales, y que el mismo había sido robado en Guaymallén el 21 de enero pasado.