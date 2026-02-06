De no mediar sorpresas, este viernes será el último y más importante día en el megajuicio contra Walter Bento, ya declarado culpable por liderar una banda que cobraba coimas en Mendoza. Los abogados del ex juez federal y sus cómplices harán el pedido de penas mínimas y luego se conocería la sentencia final.
En vivo: la defensa de Walter Bento juega su última carta antes de la sentencia
Este viernes, los abogados del ex juez federal Walter Bento y sus cómplices solicitarán los años de prisión mínimos
El jueves, la Fiscalía Federal comenzó solicitando las penas para los 17 declarados culpables en el megajuicio. En el caso de Walter Bento, se pidió una pena de 18 años de prisión, $750 millones de multa, inhabilitación perpetua y el decomiso de varios de sus bienes.
Este viernes es el turno de la contraparte. Los abogados defensores tomarán la palabra y sugerirán penas que, según se anticipó, estará cerca de los márgenes mínimos en el caso de cada uno de los declarados culpables por participar del circuito de coimas en Mendoza.
Al finalizar esta etapa, se dará la última oportunidad para hablar a los culpables del megajuicio y el próximo paso será que la sentencia definitiva sea dictada por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra.
Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento
La investigación que nació en 2021 determinó que que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicada a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarios o la libertad.
Diego Aliaga -un hombre que fue asesinado a mediados de 2020- era la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.
En el megajuicio se determinó que las coimas que pudieron demostrar alcanzaron el monto total de 1.8 millones de dólares, aproximadamente.
Otra pata de la investigación fue contra Walter Bento y su clan familiar, quienes se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.
Del otro lado, los abogados defensores sostenían que es una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado.