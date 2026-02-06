En vivo: la defensa de Walter Bento juega su última carta antes de la sentencia

Embed - TOCF Mendoza N°2 - Causa Ortego

Al finalizar esta etapa, se dará la última oportunidad para hablar a los culpables del megajuicio y el próximo paso será que la sentencia definitiva sea dictada por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra.

Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento

La investigación que nació en 2021 determinó que que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicada a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarios o la libertad.

Diego Aliaga -un hombre que fue asesinado a mediados de 2020- era la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.

En el megajuicio se determinó que las coimas que pudieron demostrar alcanzaron el monto total de 1.8 millones de dólares, aproximadamente.

juicio walter bento Las juezas que dictarán la sentencia final contra Walter Bento y sus cómplices. Foto: Axel Lloret.

Otra pata de la investigación fue contra Walter Bento y su clan familiar, quienes se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.

Del otro lado, los abogados defensores sostenían que es una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado.