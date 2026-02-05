Walter Bento es culpable. El ex juez federal lideraba una banda que cobraba coimas en Mendoza y lavaba el dinero que recibía de esos fondos ilícitos. Así lo definió un Tribunal el martes y ahora sólo resta saber cuántos años de prisión recibirán. En ese contexto es que este jueves la Fiscalía pidió una pena de 18 años de prisión para el exmagistrado.
La Fiscalía pidió 18 de prisión y multa de $750 millones para Walter Bento tras ser declarado culpable
Walter Bento conocerá este viernes la sentencia de años de cárcel que recibirá como líder de una banda criminal
Tras la declaración de culpabilidad que se conoció el martes, en la tarde de este jueves comenzó lo que técnicamente se llama audiencia de cesura. Se trata de la última instancia donde las partes sugieren los años de prisión que deben recibir los culpables. En el caso de Walter Bento, la escala penal tiene un mínimo de 5 años de prisión y un máximo de 50.
La fiscal federal María Gloria André tomó la palabra este jueves y sugirió que la condena contra Walter Bento, quien tiene 62 años, debe ser de 18 años de cárcel e inhabilitación absoluta perpetua, fijando así el máximo de sentencia que podrá recibir este viernes.
Por su parte el fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, analizó la multa que corresponde Walter Bento por los delitos económicos que cometió -enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado- y solicitó un monto de $750 millones.
El análisis de la Fiscalía para pedir penas
La fiscal María Gloria André meritó durante la recta final del megajuicio que el "centro de la organización haya sido un Juzgado Penal del Poder Judicial de la Nación es una circunstancia que claramente debe ser tenida como agravante" y que el "daño causado a las instituciones es inconmensurable porque será muy difícil revertir el impacto que ha causado en la sociedad una causa de estas características".
Respecto a Walter Bento en particular consideró como agravantes su edad como grado de madurez, su grado de instrucción como magistrado y en otrora empleado bursátil, su condición económica "acomodada por la que no necesitaba comer un delito económico" y que el "único móvil fue la excesiva codicia, el interés por el dinero".
Esta previsto que el megajuicio federal continúe este viernes, con las últimas palabras de los culpables. Luego, se conocerá el fallo final contra Walter Bento y sus secuaces.