La Fiscalía pidió 18 de prisión y multa de $750 millones para Walter Bento tras ser declarado culpable

Por su parte el fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, analizó la multa que corresponde Walter Bento por los delitos económicos que cometió -enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado- y solicitó un monto de $750 millones.

El análisis de la Fiscalía para pedir penas

La fiscal María Gloria André meritó durante la recta final del megajuicio que el "centro de la organización haya sido un Juzgado Penal del Poder Judicial de la Nación es una circunstancia que claramente debe ser tenida como agravante" y que el "daño causado a las instituciones es inconmensurable porque será muy difícil revertir el impacto que ha causado en la sociedad una causa de estas características".

Walter Bento podría recibir un máximo de 18 años de prisión.

Respecto a Walter Bento en particular consideró como agravantes su edad como grado de madurez, su grado de instrucción como magistrado y en otrora empleado bursátil, su condición económica "acomodada por la que no necesitaba comer un delito económico" y que el "único móvil fue la excesiva codicia, el interés por el dinero".

Esta previsto que el megajuicio federal continúe este viernes, con las últimas palabras de los culpables. Luego, se conocerá el fallo final contra Walter Bento y sus secuaces.