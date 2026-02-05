Este jueves se comenzó a discutir la cantidad de años de prisión que recibirá Walter Bento y el resto de los declarados culpables por el cobro de coimas en Mendoza. Antes de que la Fiscalía Federal comience a sugerir las penas, los juzgados tuvieron la oportunidad de declarar al respecto. Y el ex juez federal aprovechó la ocasión.
Walter Bento, antes de la sentencia final: "Tuvimos hijos por amor y deseo, no para constituir una banda"
Walter Bento declaró en la previa a que se discuta la cantidad de años de prisión que recibirá por ser líder de una banda criminal que cobró coimas en Mendoza
El ex juez federal, ahora culpable por liderar un banda que cobraba coimas en Mendoza y por lavar dinero, se sentó delante del Tribunal que dictará sentencia definitiva en los próximos días. Walter Bento comenzó haciendo un relato de su vida, desde su nacimiento en Buenos Aires hasta su ingresó al Poder Judicial en Mendoza 30 años después. "Voy a contar quién soy y cómo llegue aquí", dijo.
Si bien no se puede referir a los hechos por los cuales ya fue declarado culpable, Walter Bento deslizó su buena posición económica que traía de Buenos Aires debido a un alto cargo que había conseguido en una empresa financiera antes de ser secretario de la Justicia Federal.
El hijo con discapacidad de Walter Bento
La situación de Walter Bento tiene mucho que ver con uno de sus hijos, Facundo Bento, quien padece una parálisis cerebral y por la cual el ex juez federal ha solicitado la prisión domiciliaria en reiteradas ocasiones -siempre se la han rechazado- y lo volverá a hacer para cumplir la condena.
Walter Bento relató como fue el proceso de embarazo de Facundo -es gemelo de su hermano Luciano Bento- y el nacimiento, cuando detectaron la grave discapacidad que tiene.
"Somos una familia especial. Facundo es el eje. Mis otros hijos se han acostumbrado a ello. Yo siempre me he considerado el roble de la familia", explicó el ex juez federal.
"Facundo durante toda su vida necesitó y necesitará cuidados. Cuidados que tienen costos. Por eso con mi esposa decidimos que en el momento en que no vayamos a estar es que, en la medida que nuestros ingresos legítimos nos permitían adquirir inmuebles, fuimos distribuyéndolos entre nuestros 3 hijos de tal manera que ninguno pudiera quejarse del otro", dijo Walter Bento sobre la situación patrimonial familiar.
"Los que me conocen saben cómo soy, saben de mis valores, de cómo aprecio, como quiero, defiendo y protejo a mi familia. Lo digo porque con mi esposa no hemos tenido hijos por casualidad, fueron frutos del amor y del deseo. No fue con la finalidad de constituir una banda", agregó Walter Bento.