Walter Bento, antes de la sentencia final: "Tuvimos hijos por amor y deseo, no para constituir una banda"

Bento hijos y boiza en el juicio penal.jpg Walter Bento, su esposa y 2 de sus hijos, todos juzgados.

El hijo con discapacidad de Walter Bento

La situación de Walter Bento tiene mucho que ver con uno de sus hijos, Facundo Bento, quien padece una parálisis cerebral y por la cual el ex juez federal ha solicitado la prisión domiciliaria en reiteradas ocasiones -siempre se la han rechazado- y lo volverá a hacer para cumplir la condena.

Walter Bento relató como fue el proceso de embarazo de Facundo -es gemelo de su hermano Luciano Bento- y el nacimiento, cuando detectaron la grave discapacidad que tiene.

"Somos una familia especial. Facundo es el eje. Mis otros hijos se han acostumbrado a ello. Yo siempre me he considerado el roble de la familia", explicó el ex juez federal.

"Facundo durante toda su vida necesitó y necesitará cuidados. Cuidados que tienen costos. Por eso con mi esposa decidimos que en el momento en que no vayamos a estar es que, en la medida que nuestros ingresos legítimos nos permitían adquirir inmuebles, fuimos distribuyéndolos entre nuestros 3 hijos de tal manera que ninguno pudiera quejarse del otro", dijo Walter Bento sobre la situación patrimonial familiar.

"Los que me conocen saben cómo soy, saben de mis valores, de cómo aprecio, como quiero, defiendo y protejo a mi familia. Lo digo porque con mi esposa no hemos tenido hijos por casualidad, fueron frutos del amor y del deseo. No fue con la finalidad de constituir una banda", agregó Walter Bento.