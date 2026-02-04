Walter Bento declarará en busca de lograr una condena con prisión domiciliaria

mariano fragueiro walter bento Los abogados de Walter Bento, Felipe Salvarezza y Mariano Fragueiro. Foto: Axel Lloret. Foto: Axel Lloret

En ese sentido, el abogado Felipe Salvarezza adelantó durante el juicio que "vamos a sustentar nuestro pedido para que la modalidad de cumplimiento de la pena sea en domiciliaria" atentos a "la involución que ha tenido Facundo Bento desde el momento de la detención de su padre".

No es la primera vez, desde que fue detenido en noviembre de 2023, que Walter Bento busca salir del Complejo Penitenciario Federal VI ubicado en Cacheuta para seguir el arresto en su casa del barrio Palmares utilizando el argumento de la revinculación con su hijo con discapacidad. En todas las ocasiones anteriores, la medida fue rechazada.

Las penas de los otros condenados

La misma situación ocurrirá con respecto a su esposa, Marta Isabel Boiza, quien también fue encontrada culpable de enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y falsedad ideológica. La mujer, que era secretaria en la Justicia Federal hasta que se destapó la causa, también prestará declaración.

Bento hijos y boiza en el juicio penal.jpg Casi todos los integrantes de la familia de Walter Bento fueron declarados culpables.

En tanto que otros abogados defensores de los declarados culpables junto a Walter Bento también presentaron un puñado de testigos y pruebas documentales para pasar a discutir los años de prisión que recibirán.

La familia de Bento no irá presa inmediatamente

En medio de los ofrecimientos, desde la Fiscalía Federal plantearon que algunas pruebas son innecesarias ya que no solicitarán que se haga efectiva en forma inmediata la cárcel para aquellos condenados del juicio que se encuentran en libertad.

Este punto es importante para Marta Isabel Boiza y Nahuel Bento, quienes están libres pero la pena mínima que recibirán es de años de prisión en efectivo. Esto quiere decir que mantendrán su status de libertad hasta que la sentencia quede firme en instancias superiores.

Está previsto que el megajuicio contra Walter Bento y sus cómplices se reanude este jueves a las 9. En caso de que alcancen todas las partes a sugerir las penas, está previsto que el viernes se dicte la sentencia definitiva en el proceso.