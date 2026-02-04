Con una batería de pedidos de las defensas, se trabó el pedido de penas para Walter Bento

Embed - TOCF Mendoza N°2 - Causa Ortego

El megajuicio por el cobro de coimas en Mendoza

También plantearon que a algunos de los procesados los declararon culpables por calificaciones legales distintas a las que había acusado la Fiscalía, por ende, no pudieron defenderse durante el juicio de esos delitos en concreto.

La fiscal federal María Gloria André contraatacó que esos planteos ya fueron realizados y resueltos por el Tribunal del juicio. O, en todo caso, que las nulidades deben ser presentadas ante una instancia superior una vez que se conozca la sentencia definitiva.

Las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra pasaron a una cuarto intermedio para resolver las 17.30. En caso de rechazaron los argumentos de Walter Bento y las otras defensas, se procederá a que la Fiscalía solicite las penas de prisión. La sentencia definitiva se espera para el próximo viernes.

Noticia en desarrollo