Estaba previsto que en el mediodía de este miércoles la Fiscalía Federal comience a pedir las penas de años de prisión para los declarados culpables en el megajuicio por las coimas en Mendoza. Sin embargo, un planteo de los abogados de Walter Bento y otros defensores postergó esa instancia.
Con una batería de pedidos de las defensas, se trabó el pedido de penas para Walter Bento
En el comienzo de la audiencia de este miércoles, las defensas pidieron la nulidad de todo el proceso contra el juez federal Walter Bento
Cuando se reanudó el megajuicio, uno de los abogados de Walter Bento, Mariano Fragueiro, tomó la palabra para presentar una serie de nulidades. Luego hicieron lo mismo varios de los defensores de los ya declarados culpables.
Si bien se trata de cuestiones técnicas relativas al megajuicio, básicamente lo que plantearon es que la audiencia de cesura -para discutir las penas de prisión- no se debería haber realizado ya que se debía aplicar el Código Procesal Federal viejo y no el que entró en vigencia durante el debate.
El megajuicio por el cobro de coimas en Mendoza
También plantearon que a algunos de los procesados los declararon culpables por calificaciones legales distintas a las que había acusado la Fiscalía, por ende, no pudieron defenderse durante el juicio de esos delitos en concreto.
La fiscal federal María Gloria André contraatacó que esos planteos ya fueron realizados y resueltos por el Tribunal del juicio. O, en todo caso, que las nulidades deben ser presentadas ante una instancia superior una vez que se conozca la sentencia definitiva.
Las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra pasaron a una cuarto intermedio para resolver las 17.30. En caso de rechazaron los argumentos de Walter Bento y las otras defensas, se procederá a que la Fiscalía solicite las penas de prisión. La sentencia definitiva se espera para el próximo viernes.
Noticia en desarrollo