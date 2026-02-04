China pierde terreno en América Latina: declaran inconstitucional la concesión otorgada en el canal de Panamá

En el epicentro de este fallo no está solo una cuestión técnica. Está la sombra de una disputa geopolítica más amplia. La influencia china en América Latina y el intento de Estados Unidos por frenar ese avance. En 2025, el expresidente estadounidense Donald Trump había puesto el foco en el Canal de Panamá, diciendo que China ejercía “demasiado control” sobre vías estratégicas y que el Canal debía volver bajo una esfera más alineada con Washington.

Canal de Panamá

La reacción de China ante la medida de Panamá

Aunque esas declaraciones fueron polémicas, lo cierto es que el fallo de la Corte ha sido interpretado por muchos como un avance, con o sin intención directa, de esa misma lógica. Reducir la presencia de intereses chinos en un punto crítico del comercio mundial. La reacción no se hizo esperar, Beijing anunció que tomará medidas para proteger los intereses de sus empresas, y el propio sector privado ligado a CK Hutchison calificó la sentencia como carente de “base legal”.

Panamá nos recuerda que las grandes decisiones sobre infraestructura estratégica no solo se toman en pasillos judiciales, sino en la intersección de intereses nacionales y globales que afectan directamente la autonomía de los países de América Latina.