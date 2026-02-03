Este movimiento es un reflejo claro de cómo las grandes potencias están reorganizando sus estrategias industriales y geopolíticas ante desafíos globales. El corazón del poder de China se basa en minerales que hacen a Estados Unidos dependiente del gigante oriental.
En las últimas décadas, China ha logrado dominar buena parte de la cadena del suministro de minerales críticos, como litio, níquel, tierras raras y otros metales fundamentales para la alta tecnología, no solo en extracción,sino también en procesamiento. Eso le ha dado una influencia enorme sobre industrias que hoy son el corazón de la modernidad. Desde los autos eléctricos, los teléfonos inteligentes, los sistemas de defensa y hasta las energías renovables.
Estados Unidos lanza una reserva de minerales para paralizar el corazón del poder de China
Frente a ese escenario, el gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, está impulsando el “Proyecto Vault”, una iniciativa para crear una reserva estratégica de minerales críticos con una inversión inicial de US$12.000 millones. La idea es combinar US$10.000 millones en préstamos del Banco de Exportación e Importación de EE.UU. con aproximadamente US$1.670 millones de capital privado para adquirir y almacenar estos recursos esenciales.
¿Por qué es relevante esto? Porque los minerales que están en esa reserva no son meras materias primas. Son los bloques fundamentales de la nueva economía global. Desde baterías para vehículos eléctricos hasta imanes para motores y componentes electrónicos, estos minerales son clave para la competitividad industrial del siglo XXI.
La implicacia de este proyecto de minerales
Además, este esfuerzo es una respuesta directa a lo que Estados Unidos percibe como una hegemonía china en estas cadenas de valor, que incluye desde la minería hasta el procesamiento y la exportación. El objetivo del Proyecto Vault no es solo crear un colchón de suministro ante posibles interrupciones, sino reducir la dependencia de China y dar más autonomía a la industria estadounidense.
Este tipo de iniciativas también tiene implicaciones económicas profundas: gigantes como General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova y Alphabet (Google) se han sumado al proyecto, mostrando que el sector privado también ve a China como un actor dominante al que necesitan contrarrestar.