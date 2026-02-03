Estados Unidos lanza una reserva de minerales para paralizar el corazón del poder de China

¿Por qué es relevante esto? Porque los minerales que están en esa reserva no son meras materias primas. Son los bloques fundamentales de la nueva economía global. Desde baterías para vehículos eléctricos hasta imanes para motores y componentes electrónicos, estos minerales son clave para la competitividad industrial del siglo XXI.

“Proyecto Vault” (1)

La implicacia de este proyecto de minerales

Además, este esfuerzo es una respuesta directa a lo que Estados Unidos percibe como una hegemonía china en estas cadenas de valor, que incluye desde la minería hasta el procesamiento y la exportación. El objetivo del Proyecto Vault no es solo crear un colchón de suministro ante posibles interrupciones, sino reducir la dependencia de China y dar más autonomía a la industria estadounidense.

Este tipo de iniciativas también tiene implicaciones económicas profundas: gigantes como General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova y Alphabet (Google) se han sumado al proyecto, mostrando que el sector privado también ve a China como un actor dominante al que necesitan contrarrestar.